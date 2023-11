Parque Balaton: SBK regressa à Hungria após 34 anos

A SPEEDWEEK.com noticiou pela primeira vez, em meados de setembro, que o Balaton Park era a nova pista do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O circuito, inaugurado em maio, pode acolher até 120 000 espectadores.

Com a publicação do calendário SBK a 26 de outubro, a FIM confirmou o Circuito de Balaton Park, na Hungria, como o novo local para o Campeonato do Mundo de Produção; a reunião está agendada para 23 a 25 de agosto - tempo suficiente para obter a homologação pendente.

A pista foi planeada para o Grau A e, portanto, também poderá receber corridas de MotoGP. O Campeonato do Mundo de Superbike contenta-se com uma homologação de Grau B. Já se realizaram ali corridas de automóveis. A pista fica a apenas uma hora de carro de Budapeste e é uma alternativa interessante para os fãs da Áustria, em particular. A sua proximidade do Lago Balaton torna-o um destino ideal para umas férias curtas.

O Circuito do Parque Balaton tem um comprimento de 4,115 quilómetros e é percorrido no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O traçado é variado e tem seis curvas para a direita e dez curvas para a esquerda e tem até 15 metros de largura. Existem 48 boxes, uma bancada permanente para 10.000 espectadores e a possibilidade de construir bancadas temporárias para até 120.000 espectadores. Está atualmente em construção um hotel, mas as infra-estruturas estão concluídas.

Os fãs húngaros das Superbike tiveram de esperar muito tempo pelo regresso do campeonato do mundo de produção. Entre 1988 e 1990, o Hungaroring foi o local escolhido, depois do qual Brno, na República Checa, foi a pista mais próxima. Quatro das seis corridas no Hungaroring foram ganhas por Fred Merkel com a Honda, uma por Adrian Morillas com a Kawasaki e uma por Raymond Roche com a Ducati.