Niccolò Canepa, pilote d'essai Yamaha, parle de Rea et Toprak

Lors des débuts de Jonathan Rea, champion du monde de Superbike, à Jerez, le pilote d'essai et coach de ride Niccolò Canepa a été un observateur attentif.

Niccolò Canepa s'est révélé être un collaborateur précieux pour Yamaha. Après sa propre carrière en Superbike, l'Italien a rejoint le constructeur japonais en 2016 en tant que pilote d'essai, a fait partie de l'équipe gagnante du Championnat du monde d'endurance en 2016 et 2023, a remplacé des pilotes dans différentes séries et a été coach de course pour les pilotes Yamaha en Championnat du monde Superbike. Un touche-à-tout.

A 35 ans, il a assisté aux débuts de Jonathan Rea sur la R1 lors du test de Jerez, les 31 octobre et 1er novembre, et s'est confié à nos confrères de GPOne.

"Ce qui était étrange, c'est que Johnny a commencé avec les réglages de Toprak, alors que leurs styles de pilotage sont complètement différents - Toprak freine très fort, Johnny est en revanche plus efficace dans les virages rapides", a raconté Canepa. "Le sourire de Johnny après son premier run a été un grand soulagement pour tout le monde dans l'équipe. Avec lui, nous avons un sextuple champion du monde qui prend en charge le lourd héritage de Toprak. Son arrivée a été accompagnée d'une certaine pression, mais c'était une grande satisfaction de voir qu'il pouvait tout de suite faire des temps rapides".

Petit à petit, Rea a adapté le set-up à ses besoins au cours des deux jours de test.

"Avec Toprak, nous avons eu un réglage extrême sur la R1. Il allait dans une direction, tous les autres pilotes Yamaha dans une autre", a encore expliqué Canepa. "Johnny, en revanche, se sent très naturel sur la moto. Ses réglages se rapprochent de ceux des autres pilotes. Notre programme de travail se poursuit et fin novembre, nous testerons quelques nouveautés".