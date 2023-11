Il collaudatore Yamaha Niccolò Canepa su Rea e Toprak

Niccolò Canepa ha dimostrato di essere un collaboratore prezioso per Yamaha. Dopo la sua carriera in Superbike, l'italiano è entrato a far parte della casa giapponese come collaudatore nel 2016, ha fatto parte della squadra vincitrice del Campionato del Mondo Endurance nel 2016 e nel 2023, è subentrato come pilota sostitutivo in varie serie e funge da allenatore di guida per i piloti Yamaha nel Campionato del Mondo Superbike. Un vero e proprio "jack of all trades".

Il 35enne ha assistito al debutto di Jonathan Rea sulla R1 nei test di Jerez del 31 ottobre/1 novembre e ha raccontato tutto ai colleghi di GPOne.

"È stato strano che Johnny abbia iniziato con le impostazioni di Toprak, anche se i loro stili di guida sono completamente diversi: Toprak frena molto forte, Johnny è più efficace nelle curve veloci", ha detto Canepa. "Il sorriso di Johnny dopo la prima manche è stato un grande sollievo per tutti i membri del team. Con lui abbiamo un sei volte campione del mondo che raccoglie la difficile eredità di Toprak. C'era una certa pressione con il suo arrivo, ma è stata una grande soddisfazione che sia riuscito a fare subito dei tempi veloci".

Rea ha adattato gradualmente l'assetto alle sue esigenze nel corso dei due giorni di test.

"Con Toprak avevamo un assetto estremo sulla R1. Lui andava in una direzione, tutti gli altri piloti Yamaha in un'altra", ha continuato Canepa. "Johnny, invece, si sente molto naturale sulla moto. Le sue regolazioni si stanno avvicinando a quelle degli altri piloti. Il nostro programma di lavoro continua e alla fine di novembre testeremo alcune novità".