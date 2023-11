Niccolò Canepa, piloto de testes da Yamaha, fala de Rea e Toprak

O piloto de testes e treinador de pilotagem Niccolò Canepa foi um observador atento na estreia da Yamaha do campeão do mundo de Superbike Jonathan Rea em Jerez.

Niccolò Canepa provou ser um funcionário valioso para a Yamaha. Após a sua própria carreira em Superbike, o italiano juntou-se ao fabricante japonês como piloto de testes em 2016, fez parte da equipa vencedora do Campeonato do Mundo de Endurance em 2016 e 2023, é piloto substituto em várias séries e atua como treinador de pilotagem para os pilotos da Yamaha no Campeonato do Mundo de Superbike. Um pau para toda a obra.

O piloto de 35 anos assistiu à estreia de Jonathan Rea na R1 no teste de Jerez, a 31 de outubro/1 de novembro, e contou tudo aos nossos colegas da GPOne.

"Foi estranho que o Johnny tenha começado com as configurações de Toprak, embora os seus estilos de condução sejam completamente diferentes - Toprak trava muito forte, Johnny é mais eficaz em curvas rápidas", disse Canepa. "O sorriso do Johnny após a primeira corrida foi um grande alívio para todos na equipa. Com ele, temos um seis vezes campeão do mundo que está a assumir o difícil legado de Toprak. Havia uma certa pressão com a sua chegada, mas foi uma grande satisfação o facto de ele ter conseguido fazer tempos rápidos de imediato."

Rea adaptou gradualmente a afinação às suas necessidades ao longo dos dois dias de testes.

"Com Toprak, tínhamos uma afinação extrema na R1. Ele foi numa direção e todos os outros pilotos da Yamaha noutra," continuou Canepa. "Johnny, por outro lado, sente-se muito natural na moto. As suas afinações estão a ficar mais próximas das dos outros pilotos. O nosso programa de trabalho continua e vamos testar algumas inovações no final de novembro."