Championnat du monde de Superbike 2024 : où le voir à la télévision & en streaming

Pendant des années, les fans de sport automobile en Allemagne et en Autriche ont pu suivre le championnat du monde de MotoGP et de Superbike sur la chaîne privée ServusTV, en direct, gratuitement et en HD. Mais à la fin de l'année, la chaîne appartenant à Red Bull Media House se retirera d'Allemagne.

Après de longues tergiversations, le promoteur Dorna Sports et Sky Deutschland ont conclu un contrat à long terme concernant les droits de télévision en direct du MotoGP pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Amer pour les fans: Sky n'est disponible que sur la télévision payante.

En Autriche, les courses continueront d'être diffusées gratuitement sur ServusTV, en Suisse sur SRF. En Allemagne, on trouvera peut-être aussi un partenaire de télévision gratuite de renom qui diffusera les courses - mais uniquement sous forme de résumé et en différé le lundi.

Pour suivre le championnat du monde de Superbike 2024 en direct, les fans allemands ont plusieurs possibilités.

La chaîne sportive Eurosport, qui appartient à Discovery, a signé un contrat avec Dorna jusqu'à fin 2025. Eurosport retransmet le championnat du monde de Superbike et ses classes d'encadrement dans 32 pays, en Allemagne, en Autriche et en Suisse sur une base non exclusive.

Alors qu'Eurosport 1 peut être capté gratuitement par câble, satellite et streaming, Eurosport 2 n'est disponible que sur la télévision payante et est inclus dans les packages de Discovery+, DAZN, Sky ou Joyn.

La Dorna fournit elle-même la couverture la plus complète via son propre site web worldsbk.com avec le streaming Videopass, les fournisseurs de télévision IP sont également une option.

Outre Eurosport 1, où les courses ne sont que partiellement retransmises, le SBK ne sera disponible gratuitement en Allemagne que sur le streaming de ServusTV. Pour cela, il suffit d'installer l'application ServusTV on sur le téléviseur, comme le font les clients avec Netflix, Amazon ou Disney.

Tous les streams peuvent bien sûr aussi être regardés via le navigateur sur l'ordinateur portable, l'ordinateur de bureau ou la tablette.