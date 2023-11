Campionato mondiale Superbike 2024: dove vederlo in TV e in streaming

Per anni, gli appassionati di motorsport in Germania e Austria hanno potuto seguire i campionati mondiali di MotoGP e Superbike in diretta, gratuitamente e in HD sull'emittente privata ServusTV. Ma alla fine dell'anno l'emittente, che appartiene a Red Bull Media House, si ritirerà dalla Germania.

Dopo un lungo tira e molla, il promotore Dorna Sports e Sky Deutschland hanno concluso un contratto a lungo termine per i diritti televisivi della MotoGP in diretta, che riguardano Germania, Austria e Svizzera. Una notizia amara per gli appassionati: Sky è disponibile solo sulla pay TV.

In Austria, le gare continueranno a essere trasmesse gratuitamente su ServusTV, in Svizzera su SRF. Anche in Germania è possibile trovare un noto partner televisivo gratuito che trasmetta le gare, ma solo in forma sintetica e in differita il lunedì.

Gli appassionati in Germania hanno diverse opzioni per seguire in diretta il Campionato mondiale Superbike 2024.

Il canale sportivo Eurosport, che appartiene a Discovery, ha un contratto con Dorna fino alla fine del 2025. Eurosport trasmette il Campionato mondiale Superbike e le sue classi di supporto in 32 Paesi, in Germania, Austria e Svizzera su base non esclusiva.

Mentre Eurosport 1 può essere ricevuto gratuitamente via cavo, satellite e streaming, Eurosport 2 è disponibile solo sulla pay TV ed è incluso nei pacchetti di Discovery+, DAZN, Sky o Joyn.

La stessa Dorna fornisce la copertura più completa attraverso il proprio sito web worldsbk.com con lo streaming Videopass; anche i fornitori di IPTV sono un'opzione.

Oltre a Eurosport 1, dove le gare sono trasmesse solo in parte, la SBK sarà disponibile gratuitamente solo in Germania sullo streaming di ServusTV. Tutto ciò che si deve fare è installare l'applicazione ServusTV sul proprio televisore, proprio come fanno i clienti con Netflix, Amazon o Disney.

Naturalmente, tutti i flussi possono essere guardati anche tramite il browser di un computer portatile, desktop o tablet.