Campeonato do Mundo de Superbike 2024: Onde ver na TV e em direto

A emissora privada austríaca ServusTV vai deixar de emitir na Alemanha no final de 2023, o que também terá impacto nas transmissões do Campeonato do Mundo de Superbike.

Durante anos, os fãs do desporto automóvel na Alemanha e na Áustria puderam ver os campeonatos do mundo de MotoGP e Superbike em direto, gratuitamente e em HD, no canal privado ServusTV. Mas no final do ano, a emissora, que pertence à Red Bull Media House, vai retirar-se da Alemanha.

Após um longo processo de negociações, a promotora Dorna Sports e a Sky Deutschland concluíram um contrato de longo prazo relativo aos direitos de transmissão televisiva em direto do MotoGP, que se aplicam à Alemanha, Áustria e Suíça. Uma notícia amarga para os fãs: a Sky só está disponível na televisão paga.

Na Áustria, as corridas continuarão a ser transmitidas gratuitamente na ServusTV, na Suíça na SRF. Na Alemanha, um conhecido parceiro de televisão gratuita poderá também mostrar as corridas - mas apenas como um resumo e com um atraso de tempo às segundas-feiras.

Os fãs na Alemanha têm várias opções para ver o Campeonato do Mundo de Superbike 2024 em direto.

O canal desportivo Eurosport, que pertence à Discovery, tem um contrato com a Dorna até ao final de 2025. O Eurosport transmite o Campeonato do Mundo de Superbike e as suas classes de apoio em 32 países, na Alemanha, Áustria e Suíça, numa base não exclusiva.

Enquanto o Eurosport 1 pode ser recebido gratuitamente por cabo, satélite e streaming, o Eurosport 2 só está disponível na televisão paga e está incluído nos pacotes da Discovery+, DAZN, Sky ou Joyn.

A própria Dorna oferece a cobertura mais completa através do seu próprio sítio Web worldsbk.com com o streaming Videopass; os fornecedores de IPTV são também uma opção.

Para além do Eurosport 1, onde as corridas são apenas parcialmente transmitidas, a SBK só estará disponível gratuitamente na Alemanha através do stream ServusTV. Para tal, basta instalar a aplicação ServusTV on no televisor, tal como os clientes fazem com a Netflix, a Amazon ou a Disney.

Naturalmente, todas as transmissões também podem ser vistas através do browser num portátil, computador de secretária ou tablet.