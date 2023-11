Philipp Öttl: "He rodado con todos menos con Bautista"

La Ducati Panigale V4R está considerada actualmente como la mejor moto del Campeonato del Mundo de Superbike, y de hecho el fabricante de Bolonia ha ganado 28 de las 36 carreras disputadas este año: Álvaro Bautista triunfó 27 veces, y su compañero de equipo en Aruba, Michael Rinaldi, una.

Mientras Bautista se convertía en campeón de Superbike por segunda vez, los otros pilotos de Ducati, Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci y Philipp Öttl, terminaban el mundial en 5ª, 6ª, 7ª y 15ª posición respectivamente.

Nadie duda de lo buena que es la Ducati. Pero sólo es casi imbatible cuando la pilota Bautista. "Como Álvaro es tan ligero, acelera muy bien", explica Philipp Öttl, que no es precisamente un peso pesado. "Mi velocidad punta era mejor a principios de año, pero luego nos quitaron 500 rpm, lo que no fue tan fácil. No podíamos pasar a todo el mundo así como así. Al mismo tiempo, sólo hay que ver cómo Bautista adelantó a Rinaldi en Misano, que no tenía peor moto. Eso ya fue específico del piloto. La Ducati es una buena moto, pero hay que sacar a Álvaro de la ecuación".

Öttl, que ha pilotado para la escuadra Go-Eleven las dos últimas temporadas, tuvo un fuerte tercio final de temporada y terminó entre los 10 primeros once veces en las últimas doce carreras. Aunque ya era demasiado tarde para asegurarse un puesto en un equipo Ducati para 2024, el bávaro causó una gran impresión y fue fichado por el equipo Yamaha GMT94.

"Este año he corrido con todo el mundo menos con Bautista", reflexiona Öttl. " Adelanté a Toprak y Rea en la carrera de Phillip Island, las motos de fábrica van todas bien. La BMW también fue muy rápida. En Jerez estuve a poca distancia en las frenadas, pero no pude alcanzarles en las rectas. No fue tan fácil para los otros pilotos de Ducati como parecía en la televisión para Álvaro".

"En un fin de semana en el que estás luchando, a veces puedes quedarte fuera de los puntos", dijo el piloto de 27 años a SPEEDWEEK.com, describiendo la densidad de potencia actual. "Y luego las cosas te salen bien y acabas en el podio. Si todo no va al 100%, entonces te quedas atrás. Eso también ocurría a menudo con BMW. A veces pensabas que se habían puesto las pilas, y luego había un fin de semana en el que pasaban apuros". Petrucci es bicampeón de MotoGP y tuvo que luchar conmigo por el quinto puesto en Jerez; todos los que están en los puntos son pilotos punteros".