Philipp Öttl : "J'ai roulé avec tout le monde sauf Bautista".

La Ducati Panigale V4R est considérée comme la meilleure moto actuelle du championnat du monde de Superbike. En effet, le constructeur de Bologne a remporté 28 des 36 courses de cette année : Alvaro Bautista a triomphé 27 fois et son coéquipier d'Aruba Michael Rinaldi une fois.

Alors que Bautista est devenu champion de Superbike pour la deuxième fois, les autres pilotes Ducati Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci et Philipp Öttl ont terminé le championnat du monde aux 5e, 6e, 7e et 15e rangs.

Personne ne doute de la qualité de la Ducati. Mais elle n'est presque imbattable que lorsque Bautista est au guidon. "Le fait qu'Alvaro soit si léger lui permet de bien accélérer", explique Philipp Öttl, qui n'est pas non plus un poids lourd. "Ma vitesse de pointe était meilleure au début de l'année, mais ensuite ils nous ont retiré 500 tr/min, ce qui n'était pas si facile. Nous ne pouvions pas passer devant tout le monde comme ça. En même temps, il suffit de voir comment Bautista est passé devant Rinaldi à Misano, qui n'avait pas une plus mauvaise moto. C'était déjà spécifique au pilote. La Ducati est une bonne moto, mais il faut retirer Alvaro de l'équation".

Öttl, qui a passé les deux dernières saisons au sein de l'équipe Go-Eleven, a réalisé une fin de saison solide et s'est classé onze fois dans le top 10 lors des douze dernières courses. Il était alors trop tard pour s'assurer une place dans un team Ducati pour 2024, mais le Bavarois a fait forte impression et a été engagé par le team Yamaha GMT94.

"J'ai roulé avec tout le monde cette année, sauf avec Bautista", se remémore Öttl. " J'ai dépassé Toprak et Rea en course à Phillip Island, les motos d'usine marchent toutes bien. La BMW était aussi très rapide. A Jerez, j'étais certes à portée de main au niveau des freins, mais je ne pouvais pas les sniffer dès la ligne droite. Ce n'était pas aussi facile que ce que l'on pouvait voir à la télévision pour Alvaro, pour le reste des pilotes Ducati".

"Lors d'un week-end où tu as du mal, tu peux aussi sortir des points", a expliqué le pilote de 27 ans à SPEEDWEEK.com pour décrire la densité actuelle des performances. "Et puis, quelqu'un se débrouille bien et monte sur le podium. Quand tout ne va pas à 100 %, on est à la traîne. On l'a souvent vu chez BMW. Parfois, on pensait qu'ils s'étaient repris, puis il y a eu un week-end où ils ont eu plus de mal. Petrucci est un double vainqueur du MotoGP et a dû se battre avec moi pour la cinquième place à Jerez - tous les pilotes dans les points sont des top pilotes".