Philipp Öttl: "Ho corso con tutti tranne che con Bautista".

La Ducati Panigale V4R è attualmente considerata la migliore moto del Campionato Mondiale Superbike, e la casa bolognese ha effettivamente vinto 28 delle 36 gare disputate quest'anno: Alvaro Bautista ha trionfato 27 volte, e il suo compagno di squadra Aruba Michael Rinaldi una volta.

Mentre Bautista è diventato campione Superbike per la seconda volta, gli altri piloti Ducati Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Philipp Öttl hanno concluso il campionato mondiale rispettivamente al 5°, 6°, 7° e 15° posto.

Nessuno dubita della bontà della Ducati. Ma è quasi imbattibile solo quando c'è Bautista in sella. "Poiché Alvaro è così dannatamente leggero, accelera bene", ha spiegato Philipp Öttl, che non è esattamente un peso massimo. "La mia velocità massima era migliore all'inizio dell'anno, ma poi ci hanno tolto 500 giri al minuto e non è stato così facile. Non potevamo superare tutti in quel modo. Allo stesso tempo, basta vedere come Bautista ha superato Rinaldi a Misano, che non aveva una moto peggiore. Questo era già un fatto specifico del pilota. La Ducati è una buona moto, ma bisogna escludere Alvaro dall'equazione".

Öttl, che nelle ultime due stagioni ha corso per la squadra Go-Eleven, ha disputato un ottimo terzo di stagione ed è arrivato nella top 10 undici volte nelle ultime dodici gare. Anche se era già troppo tardi per assicurarsi un posto in un team Ducati per il 2024, il bavarese ha fatto una grande impressione ed è stato ingaggiato dal team Yamaha GMT94.

"Quest'anno ho corso con tutti, tranne che con Bautista", riflette Öttl. "Ho superato Toprak e Rea nella gara di Phillip Island, le moto ufficiali vanno tutte bene. Anche la BMW era molto veloce. A Jerez ero a distanza di sicurezza in frenata, ma non sono riuscito a raggiungerli in rettilineo. Per gli altri piloti Ducati non è stato così facile come sembrava in TV per Alvaro".

"In un fine settimana in cui sei in difficoltà, a volte puoi perdere punti", ha detto il 27enne a SPEEDWEEK.com, descrivendo l'attuale densità di potenza. "Poi le cose vanno bene e si finisce sul podio. Se tutto non va al 100%, si rimane indietro. Anche con la BMW è stato spesso così. A volte si pensava che avessero ingranato e poi c'era un fine settimana in cui faticavano". Petrucci è un due volte vincitore della MotoGP e ha dovuto lottare con me per il quinto posto a Jerez - tutti quelli che sono nei punti sono piloti di alto livello".