Philipp Öttl: "Rodei com todos, exceto com o Bautista"

O piloto alemão Philipp Öttl venceu todos os adversários no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 pelo menos uma vez, com exceção do campeão Álvaro Bautista. Mas ele também sabe: "Se tudo não estiver 100 por cento certo, então ficamos para trás".

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

A Ducati Panigale V4R é atualmente considerada a melhor moto do Campeonato do Mundo de Superbike e o fabricante de Bolonha venceu 28 das 36 corridas deste ano: Álvaro Bautista triunfou 27 vezes e o seu companheiro de equipa de Aruba, Michael Rinaldi, uma vez.

Enquanto Bautista se tornou campeão de Superbike pela segunda vez, os outros pilotos da Ducati Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Philipp Öttl terminaram o campeonato mundial em 5º, 6º, 7º e 15º lugar, respetivamente.

Ninguém duvida da qualidade da Ducati. Mas ela só é quase imbatível quando Bautista está nela. "Como o Álvaro é muito leve, ele acelera bem", explicou Philipp Öttl, que não é exatamente um peso pesado. "A minha velocidade máxima era melhor no início do ano, mas depois tiraram-nos 500 rpm, o que não foi assim tão fácil. Não podíamos passar por toda a gente assim. Ao mesmo tempo, basta ver como o Bautista ultrapassou o Rinaldi em Misano, que não tinha uma mota pior. Isso já era específico do piloto. A Ducati é uma boa mota, mas temos de tirar o Álvaro da equação."

Öttl, que correu pela equipa Go-Eleven nas duas últimas épocas, teve um último terço da época muito forte e terminou no top 10 onze vezes nas últimas doze corridas. Embora já fosse tarde demais para garantir um lugar numa equipa Ducati para 2024, o bávaro causou uma grande impressão e foi contratado pela equipa Yamaha GMT94.

"Este ano andei com toda a gente, exceto com o Bautista", reflectiu Öttl. "Ultrapassei o Toprak e o Rea na corrida em Phillip Island, as motos de fábrica andam todas bem. A BMW também foi muito rápida. Em Jerez estive a uma distância impressionante nos travões, mas não consegui apanhá-los nas rectas. Não foi tão fácil para os outros pilotos da Ducati como pareceu na TV para o Álvaro."

"Num fim de semana em que estamos a lutar, podemos por vezes ficar fora dos pontos," disse o piloto de 27 anos ao SPEEDWEEK.com, descrevendo a atual densidade de potência. "E depois as coisas correm bem para ti e acabas no pódio. Se tudo não correr a 100 por cento, ficamos para trás. Foi o que aconteceu muitas vezes com a BMW. Por vezes, pensávamos que eles tinham conseguido fazer o seu trabalho, mas depois havia um fim de semana em que tinham dificuldades. O Petrucci é bicampeão de MotoGP e teve de lutar comigo pelo quinto lugar em Jerez - todos os que estão nos pontos são pilotos de topo."