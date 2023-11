Danilo Petrucci: "Bautista es un supercampeón

Álvaro Bautista lleva compitiendo en el Campeonato del Mundo de Superbike desde 2019, con 169 carreras hasta la fecha. Durante este tiempo, el piloto de 39 años ha conquistado 59 victorias, 89 podios, 10 poles y ha marcado la vuelta rápida en carrera en 52 ocasiones. Además, nunca olvidará haberse proclamado campeón del mundo en 2022 y 2023. Si excluimos sus dos años infructuosos en 2020 y 2021 con el entonces nuevo equipo oficial Honda, para el que corrió 61 carreras, su palmarés es aún más impresionante.

Este año, Bautista subió al podio 31 veces en 36 carreras, 27 de ellas como ganador. Los otros pilotos de Ducati, Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci y Philipp Öttl, que terminaron el Campeonato del Mundo en los puestos 5º, 6º, 7º y 15º de la general, sólo pudieron maravillarse. Aunque tenían casi el mismo o idéntico material, no se acercaban ni de lejos al rendimiento del ligero Bautista.

"Después de ganar dos títulos, es difícil decir que no es un supercampeón", dijo Petrucci elogiando a Bautista, casi seis años mayor que él. "Sus éxitos son una mezcla de todo: En primer lugar, es un piloto con mucho talento. Ya corrí contra él en MotoGP, pero allí las diferencias no eran tan notables porque las construcciones de neumáticos son muy duras. Cuando fui rápido en 2017, 2018 y 2019, Dani Pedrosa y él tuvieron que parar porque los neumáticos eran demasiado duros para ellos. Además de eso, los carenados en MotoGP son más grandes y la potencia del motor es mucho mayor. Así que contra él, siempre estuve con una moto que tenía bastante más potencia que la que tengo ahora."

"En el Campeonato del Mundo de Superbike, los neumáticos Pirelli tienen un rendimiento excelente, pero hay que ser muy suave con ellos", añadió el italiano. "Si, como yo, pesas 30 kilos más que Álvaro, no puedes ser tan delicado con ellos. Además, el carenado es estándar y muy pequeño para mí. Y todos utilizamos la máxima potencia que nos ofrece nuestra Panigale. Así que no tengo potencia extra en la parte trasera, como ocurría en el pasado a la salida de las curvas. Se notan todas estas diferencias. Al mismo tiempo, Álvaro ha marcado la diferencia respecto a los demás porque ha ganado casi todas las carreras. Sabe utilizar la moto de forma diferente a nosotros. Puede sacarle todo el partido al paquete y proporciona la mezcla perfecta. No ha habido tal dominio desde Johnny Rea, que parece que fue hace siglos".