Danilo Petrucci : Bautista est un super-champion

Alvaro Bautista participe au championnat du monde Superbike depuis 2019 et a disputé 169 courses à ce jour. Durant cette période, le pilote de 39 ans a remporté 59 victoires, 89 podiums, 10 pole positions et a réalisé 52 fois le meilleur tour en course. On n'oubliera pas non plus qu'il a été champion du monde en 2022 et 2023. Si l'on fait abstraction de ses deux années infructueuses en 2020 et 2021 dans la nouvelle équipe d'usine Honda de l'époque, pour laquelle il a disputé 61 courses, son bilan est encore plus impressionnant.

Cette année, Bautista est monté 31 fois sur le podium en 36 courses, dont 27 fois en tant que vainqueur. Les autres pilotes Ducati Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci et Philipp Öttl, qui ont terminé le championnat du monde aux 5e, 6e, 7e et 15e places, n'ont pu que s'étonner. Car même s'ils disposaient d'un matériel à peu près identique, voire identique, ils étaient loin d'égaler les performances du poids plume Bautista.

"Après avoir remporté deux titres, il est difficile de dire qu'il n'est pas un super-champion", a déclaré Petrucci en adoubant Bautista, son aîné de près de six ans. "Ses succès sont un mélange de tout : d'abord, c'est un pilote très talentueux. J'ai déjà couru contre lui en MotoGP, mais les différences n'étaient pas aussi marquées à cause de la dureté de la construction des pneus. Quand j'étais rapide en 2017, 2018 et 2019, Dani Pedrosa et lui ont dû arrêter parce que les pneus étaient trop rigides pour eux. A cela s'ajoutait le fait que les carénages sont plus grands en MotoGP et que la puissance du moteur est bien plus importante. Donc, contre lui, j'étais toujours sur une moto qui avait nettement plus de puissance que celle que j'ai maintenant".

"Dans le championnat du monde Superbike, les pneus Pirelli ont d'excellentes performances, mais tu dois les utiliser avec beaucoup de douceur", a ajouté l'Italien. "Si, comme moi, tu pèses 30 kg de plus qu'Alvaro, tu ne peux pas être aussi doux avec eux. De plus, le carénage est standard et très petit pour moi. Et nous utilisons tous le maximum de puissance disponible sur notre Panigale. Je n'ai donc pas de puissance supplémentaire à l'arrière, comme c'était le cas dans le passé en sortie de virage. Toutes ces différences sont visibles. Mais en même temps, Alvaro a fait la différence par rapport à tous les autres, car il a gagné presque toutes les courses. Il peut utiliser la moto différemment de nous. Il peut tirer tout ce qu'il y a à tirer du package et fait en sorte que le mélange soit parfait. Il n'y a pas eu de telle domination depuis Johnny Rea - ce qui semble remonter à une éternité".