Danilo Petrucci: Bautista è un supercampione

Alvaro Bautista partecipa al Campionato mondiale Superbike dal 2019, con 169 gare disputate finora. In questo periodo, il 39enne ha conquistato 59 vittorie, 89 podi, 10 pole position e ha stabilito il giro più veloce in gara 52 volte. Non dimenticherà mai di essere diventato campione del mondo nel 2022 e nel 2023. Se si escludono i due anni di scarso successo nel 2020 e 2021 con l'allora nuovo team Honda Works, per il quale ha corso 61 gare, il suo record è ancora più impressionante.

Quest'anno, Bautista è salito sul podio 31 volte in 36 gare, 27 volte come vincitore. Gli altri piloti Ducati Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Philipp Öttl, che hanno concluso il Campionato del Mondo al 5°, 6°, 7° e 15° posto assoluto, hanno potuto solo stupirsi. Sebbene avessero un materiale quasi identico, non si sono avvicinati neanche lontanamente alle prestazioni del leggero Bautista.

"Dopo aver vinto due titoli, è difficile dire che non sia un supercampione", ha detto Petrucci elogiando Bautista, che ha quasi sei anni in più. "I suoi successi sono un mix di tutto: innanzitutto è un pilota di grande talento. Ho già corso contro di lui in MotoGP, ma le differenze non erano così evidenti perché le costruzioni degli pneumatici sono molto dure. Quando ero veloce nel 2017, 2018 e 2019, Dani Pedrosa e lui hanno dovuto fermarsi perché le gomme erano troppo rigide per loro. Inoltre, le carenature della MotoGP sono più grandi e la potenza del motore è molto più elevata. Quindi, contro di lui, ero sempre su una moto che aveva una potenza nettamente superiore a quella che ho ora".

"Nel Campionato Mondiale Superbike, i pneumatici Pirelli hanno prestazioni eccellenti, ma bisogna essere molto delicati con loro", ha aggiunto l'italiano. "Se, come me, pesi 30 kg in più di Alvaro, non puoi essere così delicato con loro. Inoltre, la carenatura è standard e molto piccola per me. E tutti noi usiamo la massima potenza che la nostra Panigale può offrire. Quindi non ho potenza extra nella parte posteriore, come accadeva in passato all'uscita delle curve. Si possono notare tutte queste differenze. Allo stesso tempo, Alvaro ha fatto la differenza rispetto a tutti gli altri, perché ha vinto quasi tutte le gare. Riesce a usare la moto in modo diverso da noi. Riesce a ottenere tutto dal pacchetto e fornisce un mix perfetto. Non c'è stato un tale dominio dai tempi di Johnny Rea, che sembrano secoli fa".