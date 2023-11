Danilo Petrucci: Bautista é um super campeão

Álvaro Bautista está a correr no Campeonato do Mundo de Superbike desde 2019, com 169 corridas até à data. Durante este tempo, o piloto de 39 anos conquistou 59 vitórias, 89 pódios, 10 pole positions e estabeleceu a volta mais rápida da corrida 52 vezes. Ele também nunca esquecerá de se tornar campeão mundial em 2022 e 2023. Se excluirmos os seus dois anos de insucesso em 2020 e 2021 com a então nova equipa de trabalho da Honda, para a qual disputou 61 corridas, o seu recorde é ainda mais impressionante.

Este ano, Bautista subiu ao pódio 31 vezes em 36 corridas, 27 vezes como vencedor. Os outros pilotos da Ducati, Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Philipp Öttl, que terminaram o Campeonato do Mundo em 5º, 6º, 7º e 15º lugares na classificação geral, não podiam deixar de se maravilhar. Apesar de terem um material quase igual ou idêntico, não estavam nem perto do desempenho do leve Bautista.

"Depois de ganhar dois títulos, é difícil dizer que ele não é um supercampeão", disse Petrucci ao elogiar Bautista, que é quase seis anos mais velho. "Os seus sucessos são uma mistura de tudo: em primeiro lugar, ele é um piloto muito talentoso. Já corri contra ele no MotoGP, mas as diferenças não eram tão notórias porque as construções dos pneus são muito duras. Quando fui rápido em 2017, 2018 e 2019, o Dani Pedrosa e ele tiveram de parar porque os pneus eram demasiado duros para eles. Além disso, as carenagens no MotoGP são maiores e a potência do motor é muito maior. Por isso, contra ele, estive sempre numa moto que tinha muito mais potência do que a que tenho agora."

"No Campeonato do Mundo de Superbike, os pneus Pirelli têm um excelente desempenho, mas é preciso ser muito delicado com eles", acrescentou o italiano. "Se, como eu, pesas mais 30 quilos do que o Álvaro, não podes ser tão delicado com eles. Além disso, a carenagem é normal e muito pequena para mim. E todos nós usamos o máximo de potência que a nossa Panigale tem para oferecer. Por isso, não tenho qualquer potência extra atrás, como acontecia no passado à saída das curvas. Podemos ver todas estas diferenças. Ao mesmo tempo, o Álvaro fez a diferença em relação a todos os outros porque ganhou quase todas as corridas. Ele consegue utilizar a mota de forma diferente da nossa. Consegue tirar tudo do pacote e proporciona a combinação perfeita. Não havia tal domínio desde Johnny Rea - o que parece ter sido há séculos."