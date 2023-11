Álvaro Bautista (39): ¿Se dañaron los nervios cervicales?

La participación de Álvaro Bautista en Malasia como wild card de MotoGP resultó incomprensible para muchos. Terminó penúltimo en la sesión de entrenamientos del viernes, en la calificación y en la carrera sprint del sábado. En el Gran Premio, volvió a terminar penúltimo, a 53,5 segundos del ganador, Enea Bastianini.

El piloto de 39 años no dio explicaciones hasta después de las carreras. "Tuve un problema todo el fin de semana que no quise aceptar", dijo Bautista. "En los entrenamientos de Jerez tuve una fea caída con la superbike y me golpeé en la cabeza tras un highsider desde una altura de tres metros. Después todo fue bien, no tenía ningún dolor. Pero ya el viernes en Sepang sentí que no tenía potencia en el lado izquierdo. Intenté sobrellevarlo y trabajé con los fisioterapeutas, pero cada vez iba a peor. No podía pilotar como quería".

De vuelta del sudeste asiático, el tricampeón del mundo se sometió a una revisión en Madrid, donde se le practicó una resonancia magnética de la columna cervical. El diagnóstico del Dr. Ángel Villamor confirmó sus temores: En el accidente de Jerez, los discos situados entre las vértebras C5, C6 y C7 se desplazaron; los expertos médicos hablan de una protrusión discal. En los próximos días se realizarán nuevos exámenes y pruebas para evaluar los posibles daños causados por la compresión de los nervios cervicales. Por el momento no está prevista ninguna operación.

Bautista tiene un descanso invernal hasta finales de enero, y sólo entonces el equipo oficial Ducati reanudará el programa de pruebas en Jerez y Portimao, antes de dirigirse a Australia a mediados de febrero para otra prueba y el inicio de la temporada.