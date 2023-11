Alvaro Bautista (39) : les nerfs de la gorge ont-ils été endommagés ?

Le champion du monde de Superbike Alvaro Bautista (Ducati) a dû faire face à des commentaires non qualifiés après sa participation ratée au MotoGP en Malaisie. On ne plaisante pas avec ses blessures.

Alvaro Bautista a connu un échec incompréhensible pour beaucoup lors de sa participation au MotoGP Wildcard en Malaisie. Il a terminé avant-dernier des essais du vendredi, puis des qualifications et de la course sprint du samedi. Lors du Grand Prix, il a de nouveau terminé avant-dernier, à 53,5 secondes du vainqueur Enea Bastianini.

Ce n'est qu'après la course que le pilote de 39 ans a présenté une explication. "J'ai eu un problème tout le week-end que je ne voulais pas accepter", a expliqué Bautista. "Lors du test de Jerez, j'ai fait une vilaine chute avec la Superbike et je me suis écrasé sur la tête après un highsider de trois mètres de haut. Plus tard, tout allait bien, je n'avais pas mal. Mais dès le vendredi, à Sepang, j'ai senti que je n'avais pas de force du côté gauche. J'ai essayé de gérer cela et j'ai travaillé avec les physiothérapeutes, mais cela n'a fait qu'empirer. Je ne pouvais pas conduire comme je le voulais".

De retour d'Asie du Sud-Est, le triple champion du monde s'est fait examiner à Madrid et une imagerie par résonance magnétique a été réalisée sur ses cervicales. Le diagnostic du Dr Angel Villamor confirme ses craintes : Lors de la chute à Jerez, les disques intervertébraux entre les vertèbres C5, C6 et C7 ont été déplacés, les médecins parlent d'une protubérance discale. Des examens et des tests supplémentaires seront effectués dans les prochains jours afin d'évaluer les éventuels dommages causés par la compression des nerfs cervicaux. Une opération n'est pas prévue pour l'instant.

Bautista est en pause hivernale jusqu'à fin janvier, date à laquelle l'équipe d'usine Ducati reprendra son programme de tests à Jerez et Portimao, avant de se rendre en Australie mi-février pour un nouveau test et le début de la saison.