Alvaro Bautista (39): I nervi cervicali sono stati danneggiati?

Il Campione del Mondo Superbike Alvaro Bautista (Ducati) ha dovuto subire commenti poco convinti dopo la sua fallimentare uscita in MotoGP in Malesia. Le sue ferite non sono da buttare.

La partecipazione di Alvaro Bautista alla wildcard della MotoGP in Malesia è stata incomprensibile per molti. È arrivato penultimo nelle prove del venerdì, nelle qualifiche e nella gara sprint del sabato. Nel Gran Premio è arrivato ancora una volta penultimo, a 53,5 secondi dal vincitore Enea Bastianini.

Solo dopo le gare il 39enne ha fornito una spiegazione. "Ho avuto un problema per tutto il fine settimana che non volevo accettare", ha detto Bautista. "Nei test di Jerez ho avuto un brutto incidente con la superbike e sono caduto in testa dopo un highsider da un'altezza di tre metri. In seguito è andato tutto bene, non sentivo alcun dolore. Ma già venerdì a Sepang ho sentito che non avevo potenza sul lato sinistro. Ho provato a gestirlo e a lavorare con i fisioterapisti, ma la situazione peggiorava sempre di più. Non riuscivo a guidare come volevo".

Di ritorno dal Sud-Est asiatico, il tre volte campione del mondo ha fatto un controllo a Madrid, dove si è sottoposto a una risonanza magnetica della colonna vertebrale cervicale. La diagnosi del dottor Angel Villamor ha confermato i suoi timori: Nell'incidente di Jerez, i dischi tra le vertebre C5, C6 e C7 si sono spostati; i medici esperti parlano di una protrusione discale. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami e test per valutare eventuali danni causati dalla compressione dei nervi cervicali. Per il momento non è prevista un'operazione.

Bautista ha una pausa invernale fino alla fine di gennaio, solo allora il team Ducati riprenderà il programma di test a Jerez e Portimao, prima di andare in Australia a metà febbraio per un altro test e l'apertura della stagione.