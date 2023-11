Alvaro Bautista (39): Os nervos cervicais foram danificados?

O Campeão do Mundo de Superbikes, Alvaro Bautista (Ducati), teve de suportar comentários sem reservas após a sua mal sucedida participação no MotoGP na Malásia. As suas lesões não são para brincadeiras.

A participação de Álvaro Bautista no wildcard de MotoGP na Malásia foi um fracasso incompreensível para muitos. Terminou em penúltimo na sessão de treinos de sexta-feira, na qualificação e na corrida de sprint de sábado. No Grande Prémio, voltou a terminar em segundo lugar, 53,5 segundos atrás do vencedor Enea Bastianini.

Só depois das corridas é que o piloto de 39 anos apresentou uma explicação. "Tive um problema durante todo o fim de semana que não queria aceitar", disse Bautista. "No teste de Jerez, tive um acidente feio na superbike e caí de cabeça depois de um highsider de uma altura de três metros. Depois ficou tudo bem, não senti dores. Mas já na sexta-feira, em Sepang, senti que não tinha potência no lado esquerdo. Tentei lidar com isso e trabalhei com os fisioterapeutas, mas foi ficando cada vez pior. Não conseguia pilotar como queria".

De regresso do Sudeste Asiático, o tricampeão do mundo fez um check-up em Madrid, onde foi submetido a uma ressonância magnética da coluna cervical. O diagnóstico do Dr. Angel Villamor confirmou os seus receios: No acidente de Jerez, os discos entre as vértebras C5, C6 e C7 foram deslocados; os médicos especialistas falam de uma protrusão discal. Nos próximos dias, serão efectuados novos exames e testes para avaliar os possíveis danos causados pela compressão dos nervos cervicais. Para já, não está prevista qualquer intervenção cirúrgica.

Bautista tem uma pausa de inverno até ao final de janeiro, só então a equipa de fábrica da Ducati retomará o programa de testes em Jerez e Portimão, antes de rumar à Austrália em meados de fevereiro para outro teste e para a abertura da época.