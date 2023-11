Segundo test de Johnny Rea con Yamaha: 0,6 segundos más rápido

El equipo de pruebas de MotoGP de Yamaha había alquilado el Circuito de Jerez el lunes y el martes, por lo que no se permitió tomar fotos de acción.



El piloto probador de HRC Tetsuta Nagashima pilotó la nueva Honda Fireblade durante los dos días; el miércoles y el jueves, al japonés se le unirán los dos pilotos oficiales Iker Lecuona y Xavi Vierge para debutar con la nueva máquina.

El piloto oficial de Yamaha Andrea Locatelli estuvo ausente de los primeros entrenamientos invernales del 31 de octubre y 1 de noviembre y sólo ha debutado ahora, de nuevo sin su nuevo jefe de equipo Tom O'Kane, que sigue bajo contrato en el paddock de GP. No obstante, el italiano marcó la vuelta rápida en 1:38.447 minutos y fue casi tan rápido como Remy Gardner (GRT Yamaha) con su mejor tiempo a principios de mes. Sorprendentemente, el italiano también fue más rápido que los dos pilotos de pruebas de MotoGP, Cal Crutchlow (Yamaha) y Stefan Bradl (Honda).



El nuevo compañero de equipo de Locatelli, Jonathan Rea, ya ha completado los días de pruebas 3 y 4 esta semana y ha completado otras 173 vueltas sobre la R1, que es nueva para él. Con un tiempo de 1'38.592, el norirlandés ha sido casi 6 décimas de segundo más rápido que en su primer test. Dado el alto nivel de los tiempos, se puede suponer que se establecieron con el neumático trasero superblando SCQ de Pirelli.



"El test ha sido positivo y he disfrutado pilotando mi nueva R1", ha dicho Rea. "Tuvimos unas condiciones estupendas, especialmente el primer día: la temperatura era más cálida de lo esperado, similar a la de la carrera, y pudimos hacer mucho trabajo. Tuve tres motos para probar diferentes opciones y muchas piezas diferentes. No creo que hayamos conseguido juntarlo todo para conseguir la combinación perfecta, pero aún tenemos mucho tiempo y hemos completado las tareas de prueba más importantes."



El seis veces campeón del mundo continuó: "Es normal que no podamos utilizar algunas piezas, otras serán muy interesantes para el futuro. Terminé el test con una simulación de carrera a 20 vueltas, que fue muy positiva. Cuantas más vueltas doy con la R1, mejor entiendo cómo se comporta la moto en determinadas condiciones y más confianza puedo adquirir. Aún no siento que haya encontrado el límite. Todavía tengo que entender cómo gestionar la última parte de la fase de frenado. Pero ya me siento competitivo, así que voy paso a paso. Hemos dado muchas vueltas, unos 766 kilómetros".



Los equipos oficiales de Honda y Kawasaki realizarán pruebas en Jerez el miércoles y el jueves, y después comenzará el parón invernal. El programa de pruebas continuará en Jerez y Portimao a finales de enero, antes de otro test y del inicio de la temporada en Australia a finales de febrero.