Deuxième test Yamaha pour Johnny Rea : 0,6 sec plus rapide

Lundi et mardi, l'équipe de test MotoGP de Yamaha avait loué le Circuito de Jerez, il n'était donc pas possible de prendre des photos d'action.



Le pilote d'essai HRC Tetsuta Nagashima a piloté la nouvelle Honda Fireblade pendant ces deux jours. Le Japonais recevra du renfort mercredi et jeudi, lorsque les deux pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavi Vierge feront leurs débuts sur la nouvelle machine.

Le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli avait manqué les premiers tests hivernaux des 31 octobre et 1er novembre et n'est entré en action que maintenant - à nouveau sans son nouveau chef d'équipe Tom O'Kane, qui est encore sous contrat avec le paddock GP. L'Italien a tout de même réalisé le meilleur tour en 1:38.447 min, presque aussi vite que Remy Gardner (GRT Yamaha) avec son meilleur temps au début du mois. Etonnant : l'Italien a également été plus rapide que les deux pilotes d'essai MotoGP Cal Crutchlow (Yamaha) et Stefan Bradl (Honda).



Le nouveau coéquipier de Locatelli, Jonathan Rea, a déjà effectué cette semaine ses journées d'essai numéro 3 et 4 et a tourné 173 tours supplémentaires sur la R1, nouvelle pour lui. Le Nord-Irlandais a réalisé un temps de 1:38,592, soit près de 6/10e de seconde de plus que lors de son premier test. Vu le niveau élevé des chronos, on peut supposer qu'ils ont été réalisés avec le pneu arrière super tendre SCQ de Pirelli.



"Le test a été positif et j'ai apprécié de piloter ma nouvelle R1", a jugé Rea. "Nous avons eu de superbes conditions, surtout le premier jour - la température était plus chaude que prévu, similaire à celle de la course, et nous avons pu faire beaucoup de travail. J'avais trois motos sur lesquelles j'ai pu essayer différentes options et beaucoup de pièces différentes. Je pense que nous n'avons jamais réussi à tout assembler pour obtenir la combinaison parfaite, mais nous avons encore beaucoup de temps et nous sommes passés à travers les tâches de test les plus importantes".



Le sextuple champion du monde poursuit : "Il est normal que nous ne puissions pas utiliser certaines pièces, d'autres seront très intéressantes pour l'avenir. J'ai terminé le test par une simulation de course de 20 tours, qui a été très positive. Plus je fais de tours sur la R1, plus je comprends comment la moto se comporte dans certaines conditions et plus je peux gagner en confiance. Je n'ai pas encore l'impression d'avoir trouvé la limite. Je dois encore comprendre comment je gère la dernière partie de la phase de freinage. Mais je me sens déjà compétitif, alors j'avance pas à pas. Nous avons fait beaucoup de tours, environ 766 kilomètres".



Les équipes d'usine Honda et Kawasaki effectueront des tests mercredi et jeudi à Jerez, puis ce sera la pause hivernale. Fin janvier, le programme d'essais se poursuivra à Jerez et Portimao, avant de se rendre en Australie fin février pour un nouveau test et le début de la saison.