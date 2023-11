Secondo test Yamaha per Johnny Rea: 0,6 secondi più veloce

Il team di test Yamaha per la MotoGP ha affittato il Circuito di Jerez lunedì e martedì, quindi non è stato possibile scattare foto d'azione.



Il collaudatore HRC Tetsuta Nagashima ha guidato la nuova Honda Fireblade durante i due giorni; mercoledì e giovedì, il pilota giapponese sarà affiancato dai due piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavi Vierge per il loro debutto sulla nuova moto.

Il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli era assente dai primi test invernali del 31 ottobre e 1° novembre e ha debuttato solo ora, sempre senza il suo nuovo capo equipaggio Tom O'Kane, ancora sotto contratto nel paddock del GP. Ciononostante, l'italiano ha fatto segnare il giro più veloce in 1:38.447 minuti ed è stato quasi altrettanto veloce di Remy Gardner (GRT Yamaha) con il suo miglior tempo all'inizio del mese. Incredibilmente, l'italiano è stato anche più veloce dei due collaudatori della MotoGP Cal Crutchlow (Yamaha) e Stefan Bradl (Honda).



Il nuovo compagno di squadra di Locatelli, Jonathan Rea, ha già completato i giorni di test 3 e 4 di questa settimana e ha compiuto altri 173 giri in sella alla R1, nuova per lui. Con un tempo di 1'38.592, il nordirlandese è stato più veloce di quasi 6/10 di secondo rispetto al primo test. Dato l'alto livello dei tempi, si può presumere che siano stati ottenuti con il pneumatico posteriore supermorbido SCQ di Pirelli.



"Il test è stato positivo e mi sono divertito a guidare la mia nuova R1", ha detto Rea. "Le condizioni erano ottime, soprattutto il primo giorno: la temperatura era più calda del previsto, come in gara, e siamo riusciti a lavorare molto. Ho avuto tre moto su cui provare diverse opzioni e molti pezzi diversi. Non credo che siamo mai riusciti a mettere tutto insieme per ottenere la combinazione perfetta, ma abbiamo ancora molto tempo a disposizione e siamo riusciti a portare a termine i test più importanti".



Il sei volte campione del mondo ha continuato: "È normale che non possiamo usare alcune parti, altre saranno molto interessanti per il futuro. Ho concluso il test con una simulazione di gara di 20 giri, che è stata molto positiva. Più giri faccio con la R1, più capisco come si comporta la moto in determinate condizioni e più fiducia riesco ad acquisire. Non mi sembra di aver ancora trovato il limite. Devo ancora capire come gestire l'ultima parte della fase di frenata. Ma mi sento già competitivo, quindi sto facendo un passo alla volta. Abbiamo fatto molti giri, circa 766 chilometri".



I team Honda e Kawasaki effettueranno i test a Jerez mercoledì e giovedì, poi inizierà la pausa invernale. Il programma di test continuerà a Jerez e Portimao alla fine di gennaio, prima di un altro test e dell'apertura della stagione in Australia alla fine di febbraio.