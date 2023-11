Segundo teste Yamaha para Johnny Rea: 0,6 seg. mais rápido

A equipa de testes de MotoGP da Yamaha alugou o Circuito de Jerez na segunda e terça-feira, pelo que não foi permitido tirar fotografias de ação.



O piloto de testes da HRC, Tetsuta Nagashima, rodou com a nova Honda Fireblade durante os dois dias; na quarta e quinta-feira, o piloto japonês será acompanhado pelos dois pilotos de fábrica, Iker Lecuona e Xavi Vierge, para a sua estreia com a nova máquina.

O piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli, esteve ausente do primeiro teste de inverno em 31 de outubro e 1 de novembro e só agora fez a sua estreia - mais uma vez sem o seu novo chefe de equipa Tom O'Kane, que ainda está sob contrato no paddock do GP. No entanto, o italiano estabeleceu a volta mais rápida de 1:38.447 minutos e foi quase tão rápido como Remy Gardner (GRT Yamaha) com o seu melhor tempo no início do mês. Surpreendentemente, o italiano também foi mais rápido do que os dois pilotos de testes de MotoGP, Cal Crutchlow (Yamaha) e Stefan Bradl (Honda).



O novo companheiro de equipa de Locatelli, Jonathan Rea, já completou os dias de testes 3 e 4 desta semana e completou mais 173 voltas com a R1, que é nova para ele. Com um tempo de 1m38,592s, o irlandês do norte foi quase 6/10 de segundo mais rápido do que no seu primeiro teste. Dado o elevado nível dos tempos, pode presumir-se que foram efectuados com o pneu traseiro supermacio SCQ da Pirelli.



"O teste foi positivo e gostei de pilotar a minha nova R1", disse Rea. "Tivemos óptimas condições, especialmente no primeiro dia - a temperatura estava mais quente do que o esperado, semelhante à da corrida, e conseguimos fazer muito trabalho. Tive três motos para experimentar diferentes opções e muitas peças diferentes. Acho que nunca conseguimos juntar tudo para obter a combinação perfeita, mas ainda temos muito tempo e conseguimos realizar as tarefas de teste mais importantes."



O hexacampeão do mundo continuou: "É normal que não possamos utilizar algumas peças, outras serão muito interessantes para o futuro. Terminei o teste com uma simulação de corrida de 20 voltas, o que foi muito positivo. Quanto mais voltas fizer com a R1, melhor percebo como a moto se comporta em determinadas condições e mais confiança consigo ganhar. Não sinto que já tenha encontrado o limite. Ainda preciso de perceber como gerir a última parte da fase de travagem. Mas já me sinto competitivo, por isso estou a dar um passo de cada vez. Fizemos muitas voltas, cerca de 766 quilómetros."



As equipas de fábrica da Honda e da Kawasaki vão testar em Jerez na quarta e quinta-feira, depois começa a pausa de inverno. O programa de testes continua em Jerez e Portimão no final de janeiro, antes de outro teste e da abertura da época na Austrália no final de fevereiro.