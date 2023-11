Jerez : Premier test public de la nouvelle Honda

Les équipes d'usine du championnat du monde de Superbike de Honda et Kawasaki effectuent des tests mercredi et jeudi à Jerez, dans le sud de l'Espagne. Alors que Honda dispose d'une nouvelle Fireblade, il s'agit pour Kawasaki de travailler sur les détails.

Lors des premiers tests hivernaux qui se sont déroulés les 31 octobre et 1er novembre sur le Circuito de Jerez, tous les teams d'usine étaient présents, à l'exception de Honda. Lundi et mardi, le pilote d'essai HRC Tetsuta Nagashima a déjà piloté la nouvelle Fireblade à huis clos sur le circuit andalou. Aujourd'hui mercredi, le Japonais et pour la première fois les deux pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavier Vierge se confrontent à la concurrence.

L'équipe d'usine Yamaha a roulé lundi et mardi à Jerez avec Andrea Locatelli et Jonathan Rea, l'Italien a assuré le meilleur temps en 1:38,448 min, soit seulement 0,001 sec de moins que Remy Gardner (GRT Yamaha) lors de son tour le plus rapide au début du mois.

Outre le team d'usine Honda, les essais de mercredi et jeudi seront également effectués par l'équipe d'usine Kawasaki (Axel Bassani, Alex Lowes, le pilote d'essai Florian Marino), Petronas Honda avec ses deux nouvelles recrues Tarran Mackenzie et Adam Norrodin ainsi que par quelques pilotes du championnat britannique et les pilotes d'essai MotoGP Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati) et Jonas Folger (KTM).

Lors des premiers tests hivernaux, Lowes et Bassani ont terminé respectivement 4e et 15e, à 0,763 et 2,898 sec. Lowes avait du nouveau matériel à essayer et pour l'Italien, il s'agissait avant tout de faire connaissance avec la ZX-10RR pour la première fois.

"Le but de ce test à Jerez est de travailler sur certaines pièces pour l'année prochaine", a expliqué Lowes. "De petits changements dans les règles nous permettent d'avoir des idées que nous voulons explorer. Nous les avons déjà un peu testées après la dernière course ici. Nous prévoyons d'essayer d'autres nouvelles choses en ce qui concerne les réglages du châssis, le moteur et l'électronique".

Les principaux changements sont les suivants : pour la première fois en 2024, il y aura un poids minimum pour le pilote de course en pleine possession de ses moyens, la capacité du réservoir a été réduite de 24 à 21 litres et il faudra utiliser du carburant E40. Dans le moteur, les vilebrequins et les arbres d'équilibrage peuvent désormais être allégés ou alourdis de 20 pour cent, ce qui a une influence non négligeable sur les caractéristiques.

"Le dernier test de l'année 2023", a retenu le team manager Kawasaki Guim Roda. "Nous devons tester de nombreuses pièces, non seulement pour leur introduction la saison prochaine, mais aussi dans une optique de développement, afin de recueillir des informations pour l'avenir. Nous devons trouver comment améliorer des centaines de petits détails afin d'avoir une longueur d'avance. Alex et Axel sont ceux pour qui nous devons travailler afin de faire de la ZX-10RR une sorte de prolongement de leur corps".