Jerez: primo test pubblico della nuova Honda

Al primo test invernale del 31 ottobre e 1 novembre al Circuito di Jerez hanno partecipato tutti i team ufficiali, tranne Honda. Lunedì e martedì, il collaudatore HRC Tetsuta Nagashima ha guidato in privato la nuova Fireblade sulla pista andalusa e oggi, mercoledì, il pilota giapponese e i due piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavier Vierge affronteranno per la prima volta la concorrenza.

Il team ufficiale Yamaha ha girato con Andrea Locatelli e Jonathan Rea lunedì e martedì a Jerez, con l'italiano che ha fatto segnare il miglior tempo di 1:38.448 minuti, solo 0,001 secondi più lento di Remy Gardner (GRT Yamaha) che aveva fatto il suo giro più veloce all'inizio del mese.

Oltre al team ufficiale Honda, mercoledì e giovedì effettueranno i test anche la squadra ufficiale Kawasaki (Axel Bassani, Alex Lowes, il collaudatore Florian Marino), Petronas Honda con i due nuovi arrivati Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, oltre ad alcuni piloti del campionato britannico e ai collaudatori della MotoGP Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati) e Jonas Folger (KTM).

Nel primo test invernale, Lowes e Bassani hanno concluso con un ritardo di 0,763 e 2,898 secondi, rispettivamente al 4° e al 15° posto. Lowes aveva del nuovo materiale da provare e per l'italiano il debutto sulla ZX-10RR è stato soprattutto di familiarizzazione.

"Il piano per questo test di Jerez è di lavorare su alcune parti per il prossimo anno", ha spiegato Lowes. "Piccoli cambiamenti nelle regole ci permettono di esplorare idee. Le abbiamo già provate un po' dopo l'ultima gara qui. Abbiamo intenzione di provare altre cose nuove in termini di assetto delle sospensioni, motore ed elettronica".

I cambiamenti più importanti riguardano il peso minimo del pilota in kit completo per la prima volta nel 2024, la capacità del serbatoio ridotta da 24 a 21 litri e l'obbligo di utilizzare carburante E40. Nel motore, gli alberi a gomito e gli alberi di equilibratura possono ora essere alleggeriti o appesantiti del 20%, il che ha un'influenza sulle caratteristiche da non sottovalutare.

"L'ultimo test del 2023", ha detto il Team Manager Kawasaki Guim Roda. "Dobbiamo testare molte parti, non solo per la loro introduzione nella prossima stagione, ma anche in vista dello sviluppo per raccogliere informazioni per il futuro. Dobbiamo scoprire come migliorare centinaia di piccoli dettagli per essere sempre un passo avanti. Alex e Axel sono quelli per cui dobbiamo lavorare per rendere la ZX-10RR una sorta di estensione dei loro corpi".