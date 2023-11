Jerez: Primeiro teste público da nova Honda

As equipas de fábrica da Honda e da Kawasaki no Campeonato do Mundo de Superbike vão testar na quarta e quinta-feira em Jerez, no sul de Espanha. Enquanto a Honda tem uma nova Fireblade, a Kawasaki estará a trabalhar nos detalhes.

O primeiro teste de inverno, realizado em 31 de outubro e 1 de novembro no Circuito de Jerez, contou com a presença de todas as equipas de fábrica, exceto a Honda. Na segunda e terça-feira, o piloto de testes da HRC, Tetsuta Nagashima, rodou com a nova Fireblade na pista da Andaluzia em privado, e hoje, quarta-feira, o piloto japonês e os dois pilotos de fábrica, Iker Lecuona e Xavier Vierge, vão enfrentar a concorrência pela primeira vez.

A equipa de fábrica da Yamaha rodou com Andrea Locatelli e Jonathan Rea na segunda e terça-feira em Jerez, com o italiano a estabelecer o tempo mais rápido de 1:38,448 minutos, apenas 0,001 segundos mais lento do que Remy Gardner (GRT Yamaha) na sua volta mais rápida no início do mês.

Para além da equipa de fábrica da Honda, a equipa de fábrica da Kawasaki (Axel Bassani, Alex Lowes, o piloto de testes Florian Marino), a Petronas Honda com os seus dois recém-chegados Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, bem como alguns pilotos do Campeonato Britânico e os pilotos de testes de MotoGP Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati) e Jonas Folger (KTM) também vão testar na quarta e quinta-feira.

No primeiro teste de inverno, Lowes e Bassani terminaram com 0,763 e 2,898 segundos de atraso no 4º e 15º lugares, respetivamente. Lowes tinha algum material novo para experimentar e para o italiano, a sua estreia na ZX-10RR foi sobretudo uma questão de familiarização.

"O plano para este teste de Jerez é trabalhar em algumas peças para o próximo ano," explicou Lowes. "Pequenas alterações nas regras permitem-nos explorar ideias. Já as experimentámos um pouco depois da última corrida aqui. Planeamos experimentar mais coisas novas em termos de configuração da suspensão, do motor e da eletrónica."

As maiores alterações são o facto de haver um peso mínimo para o piloto com o equipamento completo pela primeira vez em 2024, a capacidade do depósito também foi reduzida de 24 para 21 litros e o combustível E40 tem de ser utilizado. No motor, as cambotas e os veios de compensação podem agora ser 20 por cento mais leves ou mais pesados, o que tem uma influência nas características que não deve ser subestimada.

"O último teste de 2023", disse o Diretor de Equipa da Kawasaki, Guim Roda. "Temos de testar muitas peças - não só para a sua introdução na próxima época, mas também com vista ao desenvolvimento, a fim de recolher informações para o futuro. Temos de descobrir como podemos melhorar centenas de pequenos pormenores para estarmos um passo à frente. O Alex e o Axel são aqueles para quem temos de trabalhar para fazer da ZX-10RR uma espécie de extensão dos seus corpos."