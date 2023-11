Nuova Honda Fireblade: prime immagini della versione da corsa

Nel 2019, Honda è tornata nel Campionato mondiale Superbike sul versante factory dopo 18 anni di assenza, e dal 2020 Honda Racing Corporation (HRC) schiera un proprio team. I successi sono gestibili: il campione del mondo Alvaro Bautista, che ha primeggiato in Ducati, ha ottenuto tre terzi posti nel 2020 e nel 2021, mentre Iker Lecuona ne ha ottenuto un altro ad Assen nel 2022 grazie alle cadute di Johnny Rea e Toprak Razgatlioglu. Anche Xavier Vierge è arrivato terzo nella seconda gara principale in Indonesia nel 2023. In totale, Honda ha ottenuto cinque terzi posti in cinque anni: un vero e proprio atto di accusa.

L'ultima vittoria di Honda nel campionato mondiale Superbike risale al 2007 con James Toseland, mentre l'ultima vittoria in gara è stata ottenuta da Nicky Hayden nel 2016 sotto la pioggia di Sepang. Jonathan Rea ha trionfato per l'ultima volta sull'asciutto più di nove anni fa, nel 2014 con il Team Ten Kate a Portimao.



La Honda è talmente fallita nel campionato mondiale Superbike che le sono stati concessi tutti i miglioramenti al motore e al telaio che il regolamento può consentire a un pilota posteriore. Tuttavia, il passo avanti non si è ancora concretizzato.



All'inizio di novembre, il colosso motociclistico ha presentato la nuova CBR1000RR Fireblade, che presenta numerose novità. Ad esempio, Honda ha dotato la sua ammiraglia sportiva di nuove alette, che differiscono notevolmente dal modello precedente. Inoltre, l'intera aerodinamica è stata rivista per migliorare la maneggevolezza e la velocità massima.



Il telaio a ponte in alluminio è stato adattato per aumentare la precisione di guida e l'aderenza delle ruote anteriori e posteriori e per migliorare il feedback del pilota. Le nervature interne di irrigidimento sono state eliminate dal telaio 2024, l'area delle pareti sottili è stata estesa e la forma delle sezioni trasversali del telaio è stata ottimizzata. Oltre a un risparmio di peso di oltre un chilogrammo, l'attenzione si è concentrata sulla riduzione della rigidità laterale e torsionale.



Sono state apportate ampie modifiche anche al già potente motore a quattro cilindri in linea. L'alesaggio e la corsa sono rimasti identici a 81 mm e 48,5 mm, ma la fasatura delle valvole è stata modificata e la compressione è aumentata. Inoltre, sono state aggiunte valvole di aspirazione in titanio più leggere e molle progressive ellittiche per l'aspirazione e lo scarico; naturalmente, anche i condotti di aspirazione sono stati ottimizzati.



Il modello 2024 è la prima moto di serie a presentare un rivestimento in carbonio simile al diamante (DLC) sulle camme. Questo processo, finora utilizzato solo nella MotoGP, riduce le perdite di attrito nel treno di valvole fino al 35%. L'elenco delle modifiche continua.



Vale la pena di menzionare la modifica al controllo della valvola a farfalla. Il sistema throttle-by-wire è stato convertito in un sistema con due motori. Un servomotore aziona le valvole a farfalla per i cilindri 1 e 2, l'altro per i cilindri 3 e 4. Le aperture delle valvole a farfalla per i cilindri 1 e 2 sono più piccole e si aprono leggermente prima per rilevare i rapporti di pressione e le rotazioni dell'albero motore e tenerne conto in modo più efficace. Ciò consente di controllare con maggiore precisione il motore ai bassi regimi e di sfruttare meglio la potenza per il pilota. Quando il regime del motore aumenta, tutte le valvole a farfalla si aprono insieme e forniscono una spinta crescente fino alla potenza massima.



Le innovazioni apportate agli elementi delle sospensioni, al forcellone, all'abitacolo e all'elettronica sono di secondaria importanza per l'uso nel campionato mondiale Superbike, in quanto (devono) essere sostituite in ogni caso.



Tutto lascia pensare che Honda abbia incorporato nella moto di serie importanti risultati del campionato mondiale Superbike per mettersi al passo con le moto migliori.



Il collaudatore HRC Tetsuta Nagashima era già sceso in pista sul Circuito di Jerez lunedì e martedì e con un tempo di 1:39.337 minuti è stato più lento di 0,890 secondi rispetto al pilota Yamaha Andrea Locatelli, che ha fatto registrare il suo miglior tempo. Mentre l'italiano ha realizzato il suo giro più veloce con un pneumatico posteriore da qualifica, non è noto quale pneumatico abbia utilizzato il pilota giapponese.



Nagashima effettuerà i test a Jerez anche mercoledì e giovedì, quando anche i due piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavier Vierge gareggeranno per la prima volta.