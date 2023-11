Nova Honda Fireblade: Primeiras imagens da versão de competição

Em 2019, a Honda regressou ao Campeonato do Mundo de Superbike do lado da fábrica após uma ausência de 18 anos, e a Honda Racing Corporation (HRC) tem vindo a apresentar a sua própria equipa desde 2020. Os sucessos são gerenciáveis: o campeão mundial Alvaro Bautista, que se destacou na Ducati, conquistou três terceiros lugares em 2020 e 2021, enquanto Iker Lecuona contribuiu com outro em Assen em 2022, graças às quedas de Johnny Rea e Toprak Razgatlioglu. Xavier Vierge também terminou em terceiro na segunda corrida principal na Indonésia em 2023. No total, a Honda conseguiu cinco terceiros lugares em cinco anos - uma acusação.

A Honda venceu pela última vez o Campeonato do Mundo de Superbike em 2007 com James Toseland, com a última vitória em corrida a ser obtida por Nicky Hayden em 2016, à chuva em Sepang. Jonathan Rea triunfou pela última vez no seco há mais de nove anos, em 2014 com a Team Ten Kate em Portimão.



A Honda é tão mal sucedida no Campeonato do Mundo de Superbike que lhe foram concedidas todas as melhorias no motor e no chassis que os regulamentos podem permitir a um piloto com banco traseiro. No entanto, o passo em frente ainda não se concretizou.



No início de novembro, o gigante das motos apresentou a nova CBR1000RR-R Fireblade, que tem muitas novidades. Por exemplo, a Honda deu à sua emblemática desportiva novas asas, que diferem significativamente do modelo anterior. Além disso, toda a aerodinâmica foi revista para melhorar o comportamento e a velocidade máxima.



O quadro da ponte em alumínio foi adaptado para aumentar a precisão da direção e a aderência das rodas dianteiras e traseiras e para melhorar o feedback para o condutor. As nervuras interiores de reforço foram eliminadas do quadro 2024, a área de paredes finas foi alargada e a forma das secções transversais do quadro foi optimizada. Para além de uma redução de peso de mais de um quilograma, o foco real foi a redução da rigidez lateral e de torção.



O já potente motor de quatro cilindros em linha também foi objeto de alterações profundas. O diâmetro e o curso permaneceram idênticos, com 81 mm e 48,5 mm, mas a regulação das válvulas foi alterada e a compressão aumentada. Além disso, foram adicionadas válvulas de admissão em titânio mais leves e molas progressivas elípticas para admissão e escape; naturalmente, as portas de admissão também foram optimizadas no processo.



O modelo 2024 é a primeira moto de produção a apresentar um revestimento de carbono tipo diamante (DLC) nos cames. Este processo, anteriormente utilizado apenas no MotoGP, reduz as perdas por fricção no comando de válvulas em até 35%. A lista de modificações continua.



Vale a pena mencionar a alteração do controlo da válvula do acelerador. O acelerador por cabo foi convertido num sistema com dois motores. Um servomotor acciona as válvulas de estrangulamento para os cilindros 1 e 2, o outro para os cilindros 3 e 4. As aberturas das válvulas de estrangulamento para os cilindros 1 e 2 são mais pequenas e abrem ligeiramente mais cedo para detetar as relações de pressão e as rotações da cambota e tê-las em conta de forma mais eficaz. Isto permite um controlo mais preciso do motor na gama de rotações mais baixa e uma melhor utilização da potência para o condutor. À medida que a velocidade do motor aumenta, todas as válvulas do acelerador abrem em conjunto e proporcionam um impulso crescente até à potência máxima.



As inovações nos elementos de suspensão, braço oscilante, cockpit e eletrónica são de importância secundária para utilização no Campeonato do Mundo de Superbike, uma vez que (têm de) ser substituídos de qualquer forma.



Há muito a sugerir que a Honda incorporou importantes descobertas do Campeonato do Mundo de Superbike na moto de produção, a fim de alcançar as melhores motos.



O piloto de testes da HRC, Tetsuta Nagashima, já esteve no Circuito de Jerez na segunda e terça-feira e, com um tempo de 1:39,337 minutos, foi 0,890 segundos mais lento do que o piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli, com o seu melhor tempo. Enquanto o italiano fez a sua volta mais rápida com um pneu traseiro de qualificação, não se sabe qual o pneu utilizado pelo piloto japonês.



Nagashima também vai testar em Jerez na quarta e quinta-feira, altura em que os dois pilotos de fábrica Iker Lecuona e Xavier Vierge também vão competir pela primeira vez.