Test de Jerez : Tous les temps du mercredi en un coup d'oeil

Mercredi et jeudi, l'équipe d'usine Superbike de Kawasaki a loué le circuit de Jerez, tandis que de nombreux autres pilotes ont profité de l'occasion pour effectuer des tests dans le sud de l'Espagne.

Le 1er novembre, le pilote GRT-Yamaha Remy Gardner avait réalisé le meilleur temps lors des premiers tests hivernaux en 1:38,448 min avec un pneu arrière qualificatif.

L'équipe d'usine Yamaha a testé Andrea Locatelli et Jonathan Rea lundi et mardi de cette semaine à Jerez, l'Italien a été le plus rapide avec 1:38,449 min.

Ces temps sont d'un niveau très élevé. À titre de comparaison, le meilleur tour en course a été réalisé par Alvaro Bautista (Ducati) en 1:39,004 min en 2019 lors de la course Superpole, tandis que le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min la même année.

Mercredi, Alex Lowes (Kawasaki) a été le meilleur des pilotes Superbike avec 1:39,484 min. Jeudi est le deuxième et dernier jour d'essais.

Les temps des tests de mercredi (22 novembre) :

1. MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38,681 min

2. SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,484

3. MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1:39,524

4e SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1:39,811

5e SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39,865

6e SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,105

7e SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40,695

8e SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42,780

9e BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43,065

10e BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43,243

11e Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43,435

12e BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43,585

13e Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1:44,982

14e BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45,407

15e SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45,666