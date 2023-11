Test di Jerez: tutti gli orari di mercoledì in sintesi

Il 1° novembre, il pilota GRT Yamaha Remy Gardner ha fatto registrare il miglior tempo durante il primo test invernale con un 1:38.448 min. su un pneumatico posteriore da qualifica.

Il team ufficiale Yamaha ha effettuato i test con Andrea Locatelli e Jonathan Rea lunedì e martedì di questa settimana a Jerez; l'italiano è stato il più veloce con 1'38.449 min.

Questi tempi sono di altissimo livello. Per fare un confronto: Alvaro Bautista (Ducati) ha stabilito il giro più veloce in gara nella Superpole del 2019 in 1:39.004 min, mentre Jonathan Rea (Kawasaki) ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1:38.247 min.

Mercoledì, Alex Lowes (Kawasaki) è stato il migliore dei piloti Superbike con un 1:39.484 minuti; giovedì è il secondo e ultimo giorno di test.

I tempi dei test di mercoledì (22 novembre):

1° MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38.681 min.

2° SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1'39.484

3° MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1'39.524

4° SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1'39.811

5° SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39.865

6° SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1'40.105

7° SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40.695

8° SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42.780

9° BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43.065

10° BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43.243

11° Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43.435

12° BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1'43.585

13° Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1'44.982

14° BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45.407

15° SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45.666