Andrea Locatelli (Yamaha): Una de sus mejores pruebas

El anterior jefe técnico de Andrea Locatelli, el australiano Andrew Pitt, se pasó al lado de Jonathan Rea. Como el sucesor designado, el norirlandés Tom O'Kane, aún no estaba disponible, el equipo de fábrica de Yamaha tomó prestado a Damiano Evangelisti, responsable de Remy Gardner en el equipo junior.

La cooperación en los dos días de test de Jerez fue fluida, especialmente porque no hubo ningún problema de comunicación entre los dos italianos.

Locatelli tuvo dos motos a su disposición y completó 155 vueltas sin ningún problema. Con un tiempo de 1:38.447 minutos, el piloto de 27 años fue 0,001 segundos más rápido que Gardner, que marcó el mejor tiempo en el primer test de Jerez, el 31 de octubre/1 de noviembre, con una clasificación. Sorprendentemente, el italiano también fue más rápido que los dos pilotos de pruebas de MotoGP, Cal Crutchlow (Yamaha) y Stefan Bradl (Honda).

"Estoy absolutamente contento con estos dos días de pruebas, porque hasta ahora siempre me ha costado un poco, especialmente en Jerez", dijo Loka con alivio. "Esta vez, sin embargo, hemos encontrado una puesta a punto básica realmente buena para mi R1, que me ha dado un excelente feeling con la moto. He sido rápido en todas las condiciones y en todas las tandas, lo que era importante. Estamos contentos con el tiempo por vuelta y el ritmo, y creo que ha sido uno de los mejores tests que he hecho nunca."

En el fin de semana de carreras, el piloto de Yamaha consiguió un tercer y un quinto puesto y una exigua décima plaza al final.

"Las sensaciones no fueron muy buenas en ese momento, pero creo que hemos mejorado mucho y entendemos mucho más después de estos dos días", espera Locatelli. "Estoy muy orgulloso de mí mismo, pero también de Yamaha y de todos en el equipo. Todos han hecho un trabajo realmente bueno para darme mucha confianza. Al mismo tiempo, creo en mí mismo y trato de mejorar juntos, así que este es un final realmente positivo para 2023."