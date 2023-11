Andrea Locatelli (Yamaha) : L'un de ses meilleurs tests

Pour Andrea Locatelli, le test de lundi et mardi de cette semaine à Jerez était à la fois le premier et le dernier de l'année. Le pilote Yamaha s'est montré très satisfait de sa préparation pour le championnat du monde Superbike 2024.

L'ancien chef technicien d'Andrea Locatelli, l'Australien Andrew Pitt, est passé aux côtés de Jonathan Rea. Comme son successeur désigné, le Nord-Irlandais Tom O'Kane, n'était pas encore disponible, l'équipe d'usine Yamaha a emprunté Damiano Evangelisti, responsable de Remy Gardner au sein du Junior Team.

La collaboration lors du test de deux jours à Jerez a fonctionné sans problème, d'autant plus qu'il n'y avait aucun problème de communication entre les deux Italiens.

Locatelli disposait de deux motos et a bouclé 155 tours sans problème. Le pilote de 27 ans a réalisé un temps de 1:38.447 min, soit 0,001 seconde de plus que Gardner, qui avait réalisé le meilleur temps lors du premier test de Jerez le 31 octobre/1er novembre avec un qualificatif. Etonnant : l'Italien a également été plus rapide que les deux pilotes d'essai MotoGP Cal Crutchlow (Yamaha) et Stefan Bradl (Honda).

"Je suis absolument ravi de ces deux journées d'essais, car jusqu'à présent, j'ai toujours eu un peu de mal, surtout à Jerez", a déclaré Loka, soulagé. "Mais cette fois, nous avons trouvé de très bons réglages de base pour ma R1, ce qui m'a permis d'avoir un excellent feeling avec la moto. J'ai été rapide dans toutes les conditions et à chaque run, ce qui était important. Nous sommes satisfaits du temps au tour et du rythme et je pense que c'était l'un des meilleurs tests que j'ai jamais fait".

Le week-end de la course, le pilote Yamaha a décroché les 3e et 5e places et, pour finir, une maigre dixième place.

"Le feeling n'était pas génial à l'époque, mais je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés et que nous comprenons beaucoup mieux après ces deux jours", espère Locatelli. "Je suis vraiment fier de moi, mais aussi de Yamaha et de tout le personnel de l'équipe. Tout le monde a vraiment fait un bon travail pour me donner beaucoup de confiance. En même temps, je crois en moi et j'essaie de m'améliorer ensemble - c'est donc une fin vraiment positive pour 2023".