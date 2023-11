Andrea Locatelli (Yamaha): Uno dei suoi migliori test

Per Andrea Locatelli, il test di lunedì e martedì di questa settimana a Jerez è stato il primo e l'ultimo dell'anno. Il pilota della Yamaha si è detto molto soddisfatto dei preparativi per il Campionato Mondiale Superbike 2024.

Il precedente capo tecnico di Andrea Locatelli, l'australiano Andrew Pitt, è passato al fianco di Jonathan Rea. Poiché il successore designato, il nordirlandese Tom O'Kane, non era ancora disponibile, il team Yamaha works ha preso in prestito Damiano Evangelisti, responsabile di Remy Gardner nel team junior.

La collaborazione nei due giorni di test a Jerez si è svolta senza problemi, soprattutto perché non ci sono stati problemi di comunicazione tra i due italiani.

Locatelli ha avuto a disposizione due moto e ha completato 155 giri senza problemi. Con un tempo di 1:38.447 minuti, il 27enne è stato più veloce di 0,001 secondi rispetto a Gardner, che aveva fatto segnare il miglior tempo nel primo test di Jerez del 31 ottobre/1 novembre con una qualifica. Incredibilmente, l'italiano è stato anche più veloce dei due collaudatori della MotoGP Cal Crutchlow (Yamaha) e Stefan Bradl (Honda).

"Sono assolutamente soddisfatto di questi due giorni di test, perché finora ho sempre faticato un po', soprattutto a Jerez", ha detto Loka con sollievo. "Questa volta, però, abbiamo trovato un ottimo set-up di base per la mia R1, che mi ha permesso di avere un ottimo feeling con la moto. Sono stato veloce in tutte le condizioni e in ogni run, il che era importante. Siamo soddisfatti del tempo sul giro e del ritmo e credo che sia stato uno dei migliori test che abbia mai fatto".

Nel weekend di gara, il pilota della Yamaha ha ottenuto un terzo e un quinto posto e un misero decimo posto finale.

"Le sensazioni non erano ottime in quel momento, ma credo che dopo questi due giorni siamo migliorati molto e abbiamo capito molto di più", spera Locatelli. "Sono molto orgoglioso di me stesso, ma anche della Yamaha e di tutti i membri del team. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro per darmi molta fiducia. Allo stesso tempo, credo in me stesso e cerco di migliorare insieme, quindi questo è un finale davvero positivo per il 2023".