Andrea Locatelli (Yamaha): Um dos seus melhores testes

Para Andrea Locatelli, o teste de segunda e terça-feira desta semana em Jerez foi o primeiro e o último do ano. O piloto da Yamaha ficou muito satisfeito com os preparativos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

O anterior chefe técnico de Andrea Locatelli, o australiano Andrew Pitt, passou para o lado de Jonathan Rea. Como o sucessor designado, o irlandês do norte Tom O'Kane, ainda não estava disponível, a equipa de trabalho da Yamaha pediu emprestado Damiano Evangelisti, que é responsável por Remy Gardner na equipa júnior.

A cooperação no teste de dois dias em Jerez correu bem, especialmente porque não houve problemas de comunicação entre os dois italianos.

Locatelli teve duas motas à sua disposição e completou 155 voltas sem qualquer problema. Com um tempo de 1:38.447 minutos, o piloto de 27 anos foi 0,001 segundos mais rápido do que Gardner, que estabeleceu o melhor tempo no primeiro teste de Jerez em 31 de outubro/1 de novembro com uma qualificação. Surpreendentemente, o italiano também foi mais rápido do que os dois pilotos de teste de MotoGP Cal Crutchlow (Yamaha) e Stefan Bradl (Honda).

"Estou absolutamente feliz com estes dois dias de testes, porque sempre tive algumas dificuldades até agora, especialmente em Jerez", disse Loka com alívio. "Desta vez, no entanto, encontrámos uma configuração básica muito boa para a minha R1, o que me deu uma excelente sensação da moto. Fui rápido em todas as condições e em todas as corridas, o que foi importante. Estamos contentes com o tempo por volta e o ritmo e penso que foi um dos melhores testes que já fiz."

No fim de semana de corrida, o piloto da Yamaha obteve um terceiro e um quinto lugares e um magro décimo lugar no final.

"A sensação não foi muito boa na altura, mas penso que melhorámos muito e compreendemos muito mais depois destes dois dias," espera Locatelli. "Estou muito orgulhoso de mim próprio, mas também da Yamaha e de todos na equipa. Todos fizeram um trabalho muito bom para me dar muita confiança. Ao mesmo tempo, acredito em mim próprio e tento melhorar em conjunto - por isso, este é um final muito positivo para 2023."