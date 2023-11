Nouvelle Honda Fireblade : enfin développée sur Pirelli

Tetsuta Nagashima a laissé entendre lors des tests d'Aragón fin août que Honda utiliserait davantage les pneus Pirelli pour ses essais en Superbike au Japon. Le Japonais est le pilote d'essai officiel du HRC et, à ce titre, il a également été chargé du développement de la nouvelle Fireblade.

Lundi et mardi, le pilote de 31 ans a effectué les réglages de base sur le circuit de Jerez pour les pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavi Vierge, qui ont pu tester leur nouvelle moto pour la première fois mercredi et jeudi. Leon Camier, dont les fonctions de team manager HRC prendront fin après ce test, a évoqué ses premières impressions sur la nouvelle CBR1000RR-R.

"La moto a certainement été développée avec des Pirelli, du moins elle est beaucoup plus basée sur les Pirelli qu'auparavant. Si nous regardons les changements, ils vont dans la direction que nous souhaitions, mais c'est un processus en cours", a déclaré l'Anglais à WorldSBK. "Du point de vue de l'équipe, les ajustements effectués étaient les bons pour la course. Nous avons maintenant besoin d'un peu de temps pour comprendre si elles sont suffisantes et quelles sont les prochaines étapes. En l'état actuel des choses, nous allons procéder à des modifications - probablement pas pour le prochain test, car nous n'aurons pas assez de temps - mais nous l'espérons pour le début de l'année prochaine. Ce test est important pour savoir ce que nous voulons pour le prochain test et ensuite nous pourrons prendre une décision sur le package de course pour l'Australie".

Honda a modifié la Fireblade dans pratiquement tous les domaines, nous parlons d'un développement entièrement nouveau. Même les conclusions des pièces Super Concessions n'ont pas été utilisées.

"Ils sont allés dans une direction légèrement différente, mais nous ne le savons pas encore, jusqu'à ce que nous ayons un peu de temps pour jouer avec la géométrie et le set-up. Nous avons besoin d'un peu de temps pour comprendre si c'est aussi la bonne direction", a admis Camier. "Le premier sentiment avec la moto est plutôt bon, même s'il y a du positif et du négatif. Comme il s'agit du premier test, c'est bien que les pilotes ressentent les aspects positifs. Les points négatifs sont ceux sur lesquels nous devons travailler. Elaborer un set-up et placer tout au bon endroit prend du temps. Les deux pilotes ont également besoin de temps pour adapter la moto à leur style et à leur conduite. Les premières impressions sont positives, nous devons donc passer ces deux jours, analyser où nous en sommes et comment nous pouvons continuer à faire un pas en avant".

Les temps des essais du mercredi (22 novembre) :

1. MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38,681 min

2. SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,484

3. MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1:39,524

4e SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1:39,811

5e SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39,865

6e SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,105

7e SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40,695

8e SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42,780

9e BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43,065

10e BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43,243

11e Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43,435

12e BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43,585

13e Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1:44,982

14e BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45,407

15e SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45,666