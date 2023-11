Nuova Honda Fireblade: finalmente sviluppata su Pirelli

In occasione del test di Aragona di fine agosto, Tetsuta Nagashima ha lasciato intendere che Honda utilizzerà sempre più spesso pneumatici Pirelli per i suoi test Superbike in Giappone. Il pilota giapponese è un collaudatore ufficiale HRC e in questo ruolo è stato anche incaricato dello sviluppo della nuova Fireblade.

Lunedì e martedì, il 31enne ha effettuato le regolazioni di base per i piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavi Vierge al Circuito di Jerez, che hanno potuto provare la loro nuova moto per la prima volta mercoledì e giovedì. Leon Camier, il cui incarico di Team Manager HRC termina dopo questo test, ha parlato delle sue prime impressioni sulla nuova CBR1000RR.

"La moto è stata sicuramente sviluppata con le Pirelli, almeno è molto più basata sulle Pirelli rispetto a prima. Se guardiamo alle modifiche, stanno andando nella direzione che volevamo, ma è un processo continuo", ha detto l'inglese al WorldSBK. "Dal punto di vista del team, le modifiche apportate erano quelle giuste per le gare. Ora abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire se sono sufficienti e quali sono i prossimi passi da fare. Dal punto di vista attuale, apporteremo delle modifiche - probabilmente non per il prossimo test, perché non avremo abbastanza tempo - ma speriamo per l'inizio del prossimo anno. Questo test è importante per capire cosa vogliamo per il prossimo test e poi potremo prendere una decisione sul pacchetto gara per l'Australia".

Honda ha cambiato la Fireblade praticamente in tutte le aree, stiamo parlando di uno sviluppo completamente nuovo. Non sono stati utilizzati nemmeno i ritrovati delle parti Super Concessions.

"Sono andati in una direzione leggermente diversa, ma non lo sappiamo ancora finché non avremo un po' di tempo per giocare con la geometria e l'assetto. Abbiamo bisogno di tempo per capire se questa è la direzione giusta", ha ammesso Camier. "Il primo feeling con la moto è abbastanza buono, anche se ci sono aspetti positivi e negativi. Essendo il primo test, è positivo che i piloti sentano gli aspetti positivi. Gli aspetti negativi sono quelli su cui dobbiamo lavorare. Per mettere a punto l'assetto e far sì che tutto sia al posto giusto ci vuole tempo. Entrambi i piloti hanno bisogno di un po' di tempo per adattare la moto al loro stile e alla loro guida. Le prime impressioni sono positive, quindi dobbiamo superare questi due giorni, analizzare dove siamo e come possiamo fare ulteriori progressi".

I tempi dei test di mercoledì (22 novembre):

1° MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38.681 min.

2° SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1'39.484

3° MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1'39.524

4° SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1'39.811

5° SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39.865

6° SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1'40.105

7° SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40.695

8° SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42.780

9° BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43.065

10° BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43.243

11° Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43.435

12° BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1'43.585

13° Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1'44.982

14° BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45.407

15° SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45.666