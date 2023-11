Nova Honda Fireblade: finalmente desenvolvida com Pirelli

Muitos dos problemas da Honda no Campeonato do Mundo de Superbike foram explicados pelo facto de o desenvolvimento no Japão ter sido realizado com pneus Bridgestone. Isto e muito mais foi alterado na nova CBR1000RR-R.

No teste de Aragão, no final de agosto, Tetsuta Nagashima deu a entender que a Honda iria utilizar cada vez mais pneus Pirelli nos seus testes de Superbike no Japão. O piloto nipónico é um piloto de testes oficial da HRC e, nesta função, foi também encarregado do desenvolvimento da nova Fireblade.

Na segunda e terça-feira, o piloto de 31 anos fez as configurações básicas para os pilotos de fábrica Iker Lecuona e Xavi Vierge no Circuito de Jerez, que puderam testar a sua nova moto pela primeira vez na quarta e quinta-feira. Leon Camier, cujo mandato como Chefe de Equipa da HRC termina após este teste, falou sobre as suas primeiras impressões da nova CBR1000RR-R.

"A moto foi definitivamente desenvolvida com Pirellis, pelo menos é muito mais baseada em Pirelli do que antes. Se olharmos para as mudanças, elas estão a ir na direção que queríamos, mas é um processo contínuo," disse o inglês no WorldSBK. "Do ponto de vista da equipa, os ajustes que fizemos foram os certos para as corridas. Agora precisamos de algum tempo para perceber se são suficientes e quais os próximos passos a dar. Do ponto em que estamos agora, vamos fazer alterações - provavelmente não para o próximo teste, porque não teremos tempo suficiente - mas esperamos que seja para o início do próximo ano. Este teste é importante para descobrirmos o que queremos para o próximo teste e depois podemos tomar uma decisão sobre o pacote de corrida para a Austrália."

A Honda alterou a Fireblade em praticamente todas as áreas, estamos a falar de um desenvolvimento completamente novo. Nem mesmo as descobertas das peças da Super Concessions foram usadas.

"Eles foram numa direção ligeiramente diferente, mas ainda não sabemos até termos algum tempo para brincar com a geometria e a configuração. Precisamos de algum tempo para perceber se esta é a direção certa," admitiu Camier. "A primeira sensação com a mota é bastante boa, mesmo que haja pontos positivos e negativos. Como é o primeiro teste, é bom que os pilotos estejam a sentir os pontos positivos. Os aspectos negativos são aqueles em que temos de trabalhar. Trabalhar uma configuração e colocar tudo no sítio certo leva tempo. Os dois pilotos também precisam de algum tempo para adaptar a mota ao seu estilo e estilo de condução. As primeiras impressões são positivas, por isso temos de ultrapassar estes dois dias, analisar onde estamos e como podemos fazer mais progressos."

Os tempos do teste de quarta-feira (22 de novembro):

1º MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38.681 min

2º SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1'39.484

3º MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1m39,524s

4º SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1'39.811

5º SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39.865

6.º SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1:40.105

7º SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40.695

8º SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42.780

9º BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43.065

10º BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43.243

11º Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43.435

12º BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43.585

13º Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1m44,982s

14º BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45.407

15º SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45.666