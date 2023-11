Iker Lecuona (Honda) désormais avec le technicien en chef du MotoGP

En plus d'une nouvelle CBR1000RR-R, le pilote officiel Honda Iker Lecuona recevra également du nouveau personnel pour l'aider dans le championnat du monde Superbike 2024. Selon les informations, l'Espagnol n'est pas content de cette situation.

Depuis son passage au championnat du monde Superbike, Iker Lecuona a travaillé avec Pete Jennings dans l'équipe d'usine de la Honda Racing Corporation. Mais le fait de n'avoir obtenu qu'un seul podium en deux ans n'est imputable ni au pilote de 23 ans ni à l'Anglais. Malgré toutes les concessions, la CBR1000RR-R n'était pas compétitive, raison pour laquelle un nouveau modèle a été développé pour 2024, qui a fait ses débuts sur la piste lors des essais de Jerez cette semaine.

Mercredi, on a toutefois vu un nouveau visage aux côtés de Lecuona. Tom Jojic, qui a exercé cette fonction pendant de nombreuses années dans le paddock des GP - notamment en Moto3 et MotoGP chez KTM, dans le projet MotoGP de Kawasaki et Interwetten-Honda - est désormais son technicien en chef.

Jennings avait déjà confirmé son départ de Honda à 'X' avant la finale de la saison. "L'année prochaine, je ne travaillerai plus pour Iker, à son grand mécontentement", écrivait Jennings. "Un jour, nous travaillerons à nouveau ensemble, j'en suis sûr. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous ne nous sommes jamais rejeté la faute. Cela m'a montré que j'ai fait mon travail de la meilleure façon possible".

"C'est la décision qui a été prise", a commenté le team manager Leon Camier. "Nous avions le sentiment que Tom, avec son bagage en développement et en ingénierie, pouvait apporter beaucoup d'expérience. Je connais plusieurs personnes qui ont déjà travaillé avec lui. Ses références sont excellentes et nous pensons qu'il peut aider à faire avancer le projet. La première impression l'a confirmé et correspond à nos attentes".

Camier n'a pas d'intérêt personnel dans cette affaire, car son contrat de travail avec Honda prendra fin à la fin des tests de Jerez. Lecuona avait déjà fait ses adieux aux deux fin octobre en les remerciant.