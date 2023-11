Iker Lecuona (Honda) nuovo tecnico capo della MotoGP

Oltre a una nuova CBR1000RR, il pilota ufficiale Honda Iker Lecuona riceverà anche un nuovo staff di supporto per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Secondo quanto riportato, lo spagnolo non è soddisfatto.

Da quando è passato al Campionato Mondiale Superbike, Iker Lecuona ha lavorato con Pete Jennings nel team Honda Racing Corporation works. Tuttavia, il fatto che in due anni sia stato raggiunto un solo podio non è imputabile né al 23enne né all'inglese. Nonostante tutte le concessioni, la CBR1000RR non era competitiva, per cui è stato sviluppato un nuovo modello per il 2024, che ha fatto il suo debutto in pista nei test di Jerez questa settimana.

Tuttavia, mercoledì si è visto un volto nuovo al fianco di Lecuona. Tom Jojic, che ha ricoperto questo ruolo nel paddock dei GP per molti anni - anche in Moto3 e MotoGP con KTM, il progetto Kawasaki MotoGP e Interwetten-Honda - sarà ora il suo capo tecnico.

Jennings aveva già confermato la sua partenza dalla Honda prima del finale di stagione di "X". "L'anno prossimo non lavorerò più per Iker, con sua grande insoddisfazione", ha scritto Jennings. "Un giorno lavoreremo di nuovo insieme, ne sono certo. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma non ci siamo mai rimproverati a vicenda. Questo mi ha dimostrato che ho fatto il mio lavoro al meglio delle mie capacità".

"La decisione è stata presa in questo modo", ha commentato il team manager Leon Camier. "Abbiamo ritenuto che Tom, con il suo background nello sviluppo e nell'ingegneria, potesse portare molta esperienza. Conosco alcune persone che hanno già lavorato con lui. Le sue credenziali sono eccellenti e riteniamo che possa contribuire a portare avanti il progetto. La prima impressione lo conferma e soddisfa le nostre aspettative".

Camier non ha alcun interesse personale nella questione del personale, in quanto anche il suo rapporto di lavoro con la Honda termina al termine dei test di Jerez. Lecuona aveva già salutato entrambi alla fine di ottobre.