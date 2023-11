Iker Lecuona (Honda) novo com o chefe técnico do MotoGP

Para além de uma nova CBR1000RR-R, o piloto da Honda Iker Lecuona também vai receber uma nova equipa de apoio para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. De acordo com os relatos, o espanhol não está satisfeito com este facto.

Desde que se mudou para o Campeonato do Mundo de Superbike, Iker Lecuona tem trabalhado com Pete Jennings na equipa de trabalho da Honda Racing Corporation. No entanto, o facto de apenas ter conseguido um pódio em dois anos não se deve nem ao jovem de 23 anos nem ao inglês. Apesar de todas as concessões, a CBR1000RR-R não era competitiva, razão pela qual foi desenvolvido um novo modelo para 2024, que fez a sua estreia na pista de corrida no teste de Jerez esta semana.

No entanto, uma nova cara foi vista ao lado de Lecuona na quarta-feira. Tom Jojic, que desempenhou este papel no paddock de GP durante muitos anos - incluindo na Moto3 e MotoGP na KTM, no projeto Kawasaki MotoGP e na Interwetten-Honda - será agora o seu chefe técnico.

Jennings já tinha confirmado a sua saída da Honda antes do final da época na "X". "Não vou trabalhar mais para o Iker no próximo ano - para sua insatisfação", escreveu Jennings. "Um dia voltaremos a trabalhar juntos, tenho a certeza disso. Passámos por momentos difíceis, mas nunca nos culpámos um ao outro. Isso mostrou-me que fiz o meu trabalho o melhor que pude".

"A decisão foi tomada dessa forma", comentou o chefe de equipa Leon Camier. "Sentimos que o Tom, com a sua experiência em desenvolvimento e engenharia, podia trazer muita experiência para a equipa. Conheço algumas pessoas que já trabalharam com ele. As suas credenciais são excelentes e sentimos que ele pode ajudar a fazer avançar o projeto. A primeira impressão confirmou-o e corresponde às nossas expectativas".

Camier não tem qualquer interesse pessoal na questão pessoal, uma vez que a sua relação laboral com a Honda também termina no final do teste de Jerez. Lecuona já se tinha despedido de ambos no final de outubro.