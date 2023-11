Championnat du monde SBK 2023 à Most : 65 chutes en un week-end !

La plupart des chutes ont eu lieu lors du meeting du championnat du monde Superbike 2023 à Most, en République tchèque. Mais les nombreuses glissades à Misano et Imola sont beaucoup plus critiques.

523 chutes ont été recensées cette année sur l'ensemble des séries Superbike - un nombre moyen. Toutefois, plusieurs pilotes et circuits se distinguent dans les statistiques. Parmi les pilotes, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta/Mondial SSP) et Alex Lowes (Kawasaki/Mondial SBK) sont en tête de liste avec 15 chutes chacun.

En ce qui concerne les circuits, c'est l'Autodrom Most qui a établi le record négatif avec 65 chutes, soit près de 33 pour cent de plus qu'il y a un an ! Le premier virage a été celui qui a connu le plus grand nombre de chutes - 14 exactement. Les virages 20, 15 et 10 se sont également révélés critiques, avec respectivement dix et neuf chutes.

Mais les nombreuses chutes en République tchèque s'expliquent par la fraîcheur inhabituelle pour la fin juillet et le temps changeant. Les nuages ont dominé tout le week-end et la pluie s'est invitée à plusieurs reprises. Trois des sept courses se sont déroulées sur une piste humide, de même que la première séance d'entraînement de la catégorie 300. Et même lorsque les conditions étaient déclarées 'sèches', il y avait encore des taches d'eau par endroits.

Les circuits d'Imola (63) et de Misano (58), où les conditions étaient pourtant sèches en permanence, comptent à peine moins de chutes que Most dans les statistiques annuelles. Le virage 22 (le dernier avant la ligne droite de départ/arrivée) est même celui qui a enregistré le plus grand nombre de crashs, avec 17 chutes.