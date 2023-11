Campionato mondiale SBK 2023 in Most: 65 cadute in un weekend!

La maggior parte delle cadute si è verificata durante la riunione del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Most, in Repubblica Ceca. Tuttavia, le numerose scivolate a Misano e Imola sono molto più critiche.

Quest'anno sono state contate 523 cadute in tutte le serie Superbike, un numero medio. Tuttavia, diversi piloti e circuiti si distinguono dalle statistiche. Tra i piloti, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta/Campionato del mondo SSP) e Alex Lowes (Kawasaki/Campionato del mondo SBK) sono in cima alla lista con 15 cadute ciascuno.

L'Autodrom Most ha stabilito il record negativo per i circuiti di gara con 65 cadute - quasi il 33% in più rispetto a un anno fa! La prima curva è stata quella con il maggior numero di cadute, 14 per l'esattezza. Anche le curve 20, 15 e 10 si sono rivelate critiche, con rispettivamente dieci e nove incidenti.

Tuttavia, il gran numero di incidenti in Repubblica Ceca può essere spiegato dal fatto che il clima era insolitamente fresco per la fine di luglio e il tempo era mutevole. Le nuvole hanno dominato l'intero fine settimana e la pioggia è caduta più volte. Tre delle sette gare si sono svolte su una pista umida, così come la prima sessione di prove della categoria 300cc. E anche quando le condizioni sono state dichiarate "asciutte", in alcuni punti c'erano ancora chiazze di bagnato.

Tuttavia, i circuiti di Imola (63) e Misano (58), dove le condizioni erano sempre asciutte, non hanno quasi mai registrato un numero inferiore di incidenti rispetto a Most nelle statistiche annuali. La curva 22 (l'ultima prima del rettilineo di partenza/arrivo) è in realtà quella che ha registrato il maggior numero di incidenti, con 17.