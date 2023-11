Campeonato do Mundo de SBK 2023 em Most: 65 acidentes num fim de semana!

A maioria dos acidentes ocorreu na reunião do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Most, na República Checa. No entanto, os numerosos deslizes em Misano e Imola são muito mais críticos.

Este ano foram registados 523 acidentes em todas as séries de Superbike - um número médio. No entanto, vários pilotos e pistas de corrida destacam-se das estatísticas. Entre os pilotos, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta/Campeonato do Mundo SSP) e Alex Lowes (Kawasaki/Campeonato do Mundo SBK) encabeçaram a lista com 15 acidentes cada.

O Autodrom Most estabeleceu o recorde negativo das pistas de corrida com 65 acidentes - quase 33 por cento mais do que há um ano atrás! A primeira curva foi a que registou mais acidentes - 14 para ser exato. As curvas 20, 15 e 10 também se revelaram críticas, com dez e nove despistes, respetivamente.

No entanto, o elevado número de acidentes na República Checa pode ser explicado pelo facto de ter estado um tempo invulgarmente fresco para o final de julho e de o tempo ter estado instável. As nuvens dominaram todo o fim de semana e a chuva caiu várias vezes. Três das sete corridas tiveram lugar numa pista húmida, tal como a primeira sessão de treinos da categoria 300cc. E mesmo quando as condições foram declaradas "secas", ainda havia zonas húmidas em alguns locais.

No entanto, as pistas de Imola (63) e Misano (58), onde as condições estiveram sempre secas, quase não registaram menos acidentes do que a maioria nas estatísticas anuais. A curva 22 (a última antes da reta da partida/chegada) é, de facto, a que tem mais acidentes, com 17.