Equipo de trabajo de Kawasaki: Una tarea hercúlea para 2024

El equipo de trabajo de Kawasaki tiene una difícil tarea por delante para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024: el campeón récord Jonathan Rea se les ha escapado y no hay una nueva ZX-10RR. Sin embargo, prevalece el optimismo.

El miércoles y el jueves de esta semana, los dos pilotos oficiales de Kawasaki, Alex Lowes y el recién llegado Axel Bassani, completarán las jornadas de pruebas número 3 y 4 de 10 en Jerez antes de entrar en el parón invernal. A finales de enero, habrá cuatro días más de pruebas en Jerez y Portimao antes del último test de pretemporada y las primeras carreras en Australia a mediados de febrero.

De 2012 a 2023, Kawasaki siempre terminó el Campeonato del Mundo entre los tres primeros, ganando el título en siete ocasiones: De 2015 a 2021 con Jonathan Rea, 2013 con Tom Sykes.

Rea huyó a Yamaha después de esta temporada, y Lowes y Bassani tienen una enorme tarea por delante el próximo año. No hay nueva ZX-10RR, pero la moto va a ser mejorada en muchos detalles antes del inicio de la temporada.

Después de cuatro años con Marcel Duinker como jefe de equipo, Lowes ha pasado a contar con Pere Riba, el veterano director técnico de Rea, mientras que el holandés se ocupa ahora de Bassani.

"Hemos trabajado en la electrónica, las revoluciones y en algunas modificaciones de la suspensión de Showa", ha dicho Lowes, resumiendo el test de Jerez. El inglés también experimentó con el equilibrio de las suspensiones y, aconsejado por Riba, se orientó sobre los reglajes de Rea. "Obviamente Pere tiene mucha experiencia por haber trabajado con Jonathan, pero también por su etapa como piloto. Así que tengo la sensación de que ya me entiende bastante bien".

"Hemos trabajado mucho en la puesta a punto de la moto, especialmente en la parte delantera", dijo Bassani. "Necesito un buen feeling con la rueda delantera, hemos dado un paso adelante importante. Ahora me siento cómodo con la moto. No es fácil porque la Kawasaki es completamente diferente a la Ducati".



El hecho de volver a tener un compañero de equipo en el paddock de SBK por primera vez en casi ocho años es algo que le sienta bien al sexto clasificado del Mundial. "Es bueno porque puedo trabajar con él y aprender algo sobre su estilo de pilotaje", dijo Bassani. "Es mi primer rival; poco a poco me voy acercando a Alex".

Los tiempos del test del miércoles (22 de noviembre):

1º MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38.681 min

2º SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1'39.484

3º MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1'39.524

4º SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1'39.811

5º SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39.865

6º SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1'40.105

7º SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40.695

8º SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42.780

9º BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43.065

10º BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43.243

11º Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43.435

12º BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43.585

13º Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1'44.982

14º BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45.407

15º SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45.666