L'équipe d'usine Kawasaki : une tâche herculéenne pour 2024

Mercredi et jeudi de cette semaine, les deux pilotes d'usine Kawasaki Alex Lowes et le nouveau venu Axel Bassani effectueront à Jerez leurs journées d'essai numéro 3 et 4 sur 10, avant de partir pour la pause hivernale. Fin janvier, il y aura quatre autres journées d'essai à Jerez et Portimao, avant de se rendre en Australie mi-février pour le dernier test de pré-saison et les premières courses.

De 2012 à 2023, Kawasaki a toujours terminé le championnat du monde dans le top 3, remportant le titre à sept reprises : Jonathan Rea de 2015 à 2021, Tom Sykes en 2013.

Rea s'est réfugié chez Yamaha après cette saison, Lowes et Bassani auront une tâche énorme à accomplir l'année prochaine. En effet, il n'y a pas de nouvelle ZX-10RR, mais la moto doit être améliorée dans de nombreux détails d'ici le début de la saison.

Après quatre années passées avec le chef d'équipe Marcel Duinker, Lowes a rejoint Pere Riba, le chef technique de longue date de Rea, et le Néerlandais s'occupe désormais de Bassani.

"Nous avons travaillé sur l'électronique, le régime moteur et sur quelques modifications de suspension Showa", a résumé Lowes à propos du test de Jerez. L'Anglais a également expérimenté l'équilibre du châssis et, sur les conseils de Riba, s'est inspiré des réglages de Rea. "De toute évidence, Pere a acquis beaucoup d'expérience en travaillant avec Jonathan, mais aussi en tant que pilote. J'ai donc le sentiment qu'il me comprend déjà assez bien".

"Nous avons beaucoup travaillé sur les réglages de la moto, notamment à l'avant", a décrit Bassani. "J'ai besoin d'un bon feeling avec la roue avant, nous avons fait un net progrès. Maintenant, je me sens à l'aise avec la moto. Ce n'est pas facile parce que la Kawasaki est complètement différente de la Ducati".



Le fait d'avoir un coéquipier dans le paddock SBK pour la première fois depuis près de huit ans est perçu comme bénéfique par le sixième du championnat du monde. "C'est bien parce que je peux travailler avec lui et apprendre quelque chose sur son style de pilotage", explique Bassani. "C'est mon premier adversaire ; petit à petit, je me rapproche d'Alex".

Les temps des essais du mercredi (22 novembre) :

1. MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38,681 min

2. SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,484

3. MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1:39,524

4e SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1:39,811

5e SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39,865

6e SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,105

7e SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40,695

8e SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42,780

9e BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43,065

10e BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43,243

11e Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43,435

12e BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43,585

13e Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1:44,982

14e BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45,407

15e SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45,666