Equipa de trabalho da Kawasaki: uma tarefa hercúlea para 2024

A equipa de trabalho da Kawasaki tem uma tarefa difícil pela frente para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024: o campeão recordista Jonathan Rea fugiu-lhes e não há uma nova ZX-10RR. No entanto, o otimismo prevalece.

Na quarta e quinta-feira desta semana, os dois pilotos de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes e o recém-chegado Axel Bassani, vão completar os dias de testes número 3 e 4 de 10 em Jerez antes de entrarem na pausa de inverno. No final de janeiro, haverá mais quatro dias de testes em Jerez e Portimão antes do último teste de pré-temporada e das primeiras corridas na Austrália, em meados de fevereiro.

De 2012 a 2023, a Kawasaki terminou sempre o Campeonato do Mundo entre os três primeiros, conquistando o título por sete vezes: De 2015 a 2021 com Jonathan Rea, 2013 com Tom Sykes.

Rea fugiu para a Yamaha após esta temporada, e Lowes e Bassani têm uma enorme tarefa pela frente no próximo ano. Não há uma nova ZX-10RR, mas a moto vai ser melhorada em muitos pormenores antes do início da época.

Depois de quatro anos com o chefe de equipa Marcel Duinker, Lowes mudou para o diretor técnico de longa data de Rea, Pere Riba, enquanto o holandês está agora a cuidar de Bassani.

"Trabalhámos na eletrónica, nas rotações e em algumas modificações da suspensão da Showa," disse Lowes, resumindo o teste de Jerez. O inglês também experimentou o equilíbrio da suspensão e, a conselho de Riba, orientou-se nas configurações de Rea. "Obviamente, Pere tem muita experiência por ter trabalhado com Jonathan, mas também pelo seu tempo como piloto. Por isso, tenho a sensação de que ele já me compreende bastante bem".

"Trabalhámos muito na afinação da moto, especialmente na frente", disse Bassani. "Preciso de uma boa sensação para a roda dianteira, demos um passo em frente significativo. Agora sinto-me confortável com a moto. Não é fácil porque a Kawasaki é completamente diferente da Ducati."



O facto de ter novamente um companheiro de equipa no paddock SBK, pela primeira vez em quase oito anos, é um desenvolvimento bem-vindo para o sexto classificado no campeonato do mundo. "É bom porque posso trabalhar com ele e aprender algo sobre o seu estilo de pilotagem", disse Bassani. "Ele é o meu primeiro adversário; estou a aproximar-me lentamente do Alex."

Os tempos de teste de quarta-feira (22 de novembro):

1º MotoGP Stefan Bradl (D), Honda, 1:38.681 min

2º SBK Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39.484

3º MotoGP Michele Pirro (I), Ducati, 1m39,524s

4º SBK Axel Bassani (I), Kawasaki, 1'39.811

5º SBK Iker Lecuona (E), Honda, 1:39.865

6.º SBK Xavier Vierge (E), Honda, 1:40.105

7º SBK Tetsuta Nagashima (J), Honda, 1:40.695

8º SBK Tarran Mackenzie (GB), Honda, 1:42.780

9º BSB Jason O'Halloran (AUS), Kawasaki, 1:43.065

10º BSB Max Cook (GB), Kawasaki, 1:43.243

11º Moto2 Jonas Folger (D), Kalex, 1:43.435

12º BSB Danny Buchan (GB), Kawasaki, 1:43.585

13º Moto2 Mika Kallio (FIN), Kalex, 1m44,982s

14º BSB Brayden Elliott (GB), Kawasaki, 1:45.407

15º SBK Adam Norrodin (MAL), Honda, 1:45.666