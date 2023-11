Test de Jerez : La vieille Kawasaki plus rapide que la nouvelle Honda

Le Circuito de Jerez a accueilli cette semaine un mélange hétéroclite de pilotes du Championnat du monde SBK, de pilotes d'essai MotoGP et de participants BSB ; Jonas Folger et Mika Kallio ont essayé divers éléments de suspension avec une Moto2-Kalex pour la société WP.

Lundi et mardi, l'équipe d'essai MotoGP de Yamaha avait loué le circuit du sud de l'Espagne, mercredi et jeudi l'équipe d'usine du championnat du monde Superbike de Kawasaki.

Après les deux premiers jours, le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli était le plus rapide des pilotes Superbike avec 1:38,447 min, soit 0,001 seconde de plus que Remy Gardner (GRT Yamaha) lors de son meilleur temps lors des premiers tests hivernaux des 31 octobre et 1er novembre.

Pour pouvoir situer les temps : Le meilleur tour en course a été réalisé à Jerez en 2019 par Álvaro Bautista (Ducati) lors de la course Superpole en 1:39,004 min, le record de pole position a été établi la même année par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min.

Mercredi et jeudi, les équipes d'usine Kawasaki et Honda du championnat du monde Superbike étaient en piste. Yamaha et Ducati sont déjà en pause hivernale, BMW, avec sa nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu, effectuera des tests du 4 au 6 décembre, d'abord un jour à Portimão, puis deux à Jerez.

Les missions de Kawasaki et de Honda n'auraient guère pu être plus différentes. Alors que l'équipe Kawasaki doit continuer à courir en 2024 avec la ZX-10RR actuelle et chercher des améliorations dans chaque détail, Honda a une nouvelle CBR1000RR-R et a effectué un travail de fond.

Le pilote d'essai HRC Tetsuta Nagashima a effectué ses tours de piste depuis lundi, et mercredi et jeudi, les pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavi Vierge ont pu se faire une première impression de la nouvelle Fireblade.

Le test de Jerez a été la dernière apparition du team manager Honda Leon Camier, dont le successeur, qui n'a pas encore été annoncé, viendra du championnat du monde MotoGP.

Le meilleur temps du jeudi a été réalisé par Lowes en 1:38,763 min, un tour aussi respectable qui laisse supposer l'utilisation du pneu arrière super tendre SCQ. Le meilleur des pilotes Honda a été Xavi Vierge, qui a probablement utilisé un pneu de course standard en 1:39,562 min. Ceci étant dit, le retard de 0,8 sec sur le temps de Lowes est acceptable pour le premier test avec la nouvelle Fireblade.

Tarran Mackenzie a fait de solides débuts en Superbike sur la Petronas-Honda en réalisant un temps de 1:41.197 avec l'ancienne CBR1000RR. Son coéquipier Adam Norrodin, qui, comme l'Anglais, passe de la catégorie Supersport, a été le dernier de la liste des temps en 1:44,784 min.

Comme toujours lors des essais, les temps ne sont que partiellement significatifs, car les équipes ont des programmes d'essais très différents et les pilotes ne roulent jamais à la même heure avec des types de pneus identiques.

Temps du test SBK Jerez, jeudi (23 novembre) : Pos Pilote Catégorie Moto Temps Diff 1. Stefan Bradl (D) MotoGP Honda 1:38,200 min 2. Alex Lowes (GB) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Kawasaki 1:38,763 0,563 sec 3. Michele Pirro (I) MotoGP Ducati 1:39,055 0,855 4. Xavier Vierge (E) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Honda 1:39,562 1,362 5. Iker Lecuona (E) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Honda 1:39,671 1,471 6. Axel Bassani (I) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Kawasaki 1:40,181 1,981 7. Tetsuta Nagashima (J) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Honda 1:40,444 2,244 8. Tarran Mackenzie (GB) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Honda 1:41,197 2,997 9. Jason O'Halloran (AUS) BSB Kawasaki 1:41,969 3,769 10. Jonas Folger (D) Moto2 Kalex 1:42,263 4,063 11. Max Cook (GB) BSB Kawasaki 1:42,747 4,547 12. Danny Buchan (GB) BSB Kawasaki 1:43,270 5,070 13. Mika Kallio (FIN) Moto2 Kalex 1:43,605 5,405 14. Brayden Elliott (GB) BSB Kawasaki 1:44,375 6,175 15. Adam Norrodin (MAL) CHAMPIONNAT DU MONDE SBK Honda 1:44,784 6,584