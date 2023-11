Test di Jerez: la vecchia Kawasaki più veloce della nuova Honda

Questa settimana al Circuito di Jerez si è visto un mix variopinto di piloti del campionato mondiale SBK, collaudatori della MotoGP e partecipanti al BSB; Jonas Folger e Mika Kallio hanno testato vari elementi delle sospensioni con una Moto2 Kalex per conto dell'azienda WP.

Il team di test Yamaha per la MotoGP ha affittato la pista nel sud della Spagna lunedì e martedì, seguito dal team Kawasaki per il Campionato Mondiale Superbike mercoledì e giovedì.

Dopo i primi due giorni, il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli è stato il più veloce dei piloti Superbike con un tempo di 1:38.447 minuti, 0,001 secondi più veloce del miglior tempo di Remy Gardner (GRT Yamaha) durante il primo test invernale del 31 ottobre e 1 novembre.

Per poter classificare i tempi: Álvaro Bautista (Ducati) ha stabilito il giro più veloce a Jerez nel 2019 nella gara di Superpole in 1:39.004 min, mentre Jonathan Rea (Kawasaki) ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1:38.247 min.

Mercoledì e giovedì le squadre ufficiali di Kawasaki e Honda sono scese in pista nel campionato mondiale Superbike. Yamaha e Ducati sono già in pausa invernale, mentre la BMW effettuerà i test dal 4 al 6 dicembre con il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu, prima un giorno a Portimão e poi due a Jerez.

I compiti di Kawasaki e Honda non potevano essere più diversi. Mentre il team Kawasaki dovrà ancora competere con l'attuale ZX-10RR nel 2024 ed è alla ricerca di miglioramenti in ogni dettaglio, Honda ha una nuova CBR1000RR e ha svolto un lavoro di preparazione.

Il collaudatore HRC Tetsuta Nagashima ha iniziato a fare i suoi giri da lunedì, mentre i piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno potuto provare la nuova Fireblade mercoledì e giovedì.

Il test di Jerez è stata l'ultima apparizione del team manager Honda Leon Camier; il suo successore, che non è ancora stato annunciato, verrà dal Campionato del Mondo MotoGP.

Il miglior tempo di giovedì è stato ottenuto da Lowes in 1:38.763 minuti, un giro così rispettabile indica l'uso del pneumatico posteriore supermorbido SCQ. Il migliore dei piloti Honda è stato Xavi Vierge, che probabilmente ha utilizzato un pneumatico da gara standard, in 1'39.562 minuti. Supponendo che questo sia il caso, il distacco di 0,8 secondi dal tempo di Lowes per il primo test con la nuova Fireblade è accettabile.

Tarran Mackenzie ha fatto un solido debutto in Superbike con la Petronas Honda, registrando un tempo di 1:41.197 min sulla vecchia CBR1000RR. Il suo compagno di squadra Adam Norrodin, che come l'inglese passa dalla categoria Supersport, è finito in fondo alla classifica dei tempi con un 1:44.784 min.

Come sempre accade nei test, i tempi sono solo parzialmente significativi perché le squadre hanno programmi di prova molto diversi e i piloti non sono mai in pista nello stesso momento con gli stessi tipi di pneumatici.

Tempi dei test SBK di Jerez, giovedì (23 novembre): Pos Pilota Categoria Categoria moto Tempo sul giro Diffusione 1. Stefan Bradl (D) MotoGP Honda 1'38.200 min 2. Alex Lowes (GB) CAMPIONATO MONDIALE SBK Kawasaki 1:38,763 0,563 secondi 3. Michele Pirro (I) MotoGP Ducati 1:39,055 0,855 4. Xavier Vierge (E) CAMPIONATO MONDIALE SBK Honda 1:39,562 1,362 5. Iker Lecuona (E) CAMPIONATO MONDIALE SBK Honda 1:39,671 1,471 6. Axel Bassani (I) CAMPIONATO MONDIALE SBK Kawasaki 1:40,181 1,981 7. Tetsuta Nagashima (J) CAMPIONATO MONDIALE SBK Honda 1:40,444 2,244 8. Tarran Mackenzie (GB) CAMPIONATO MONDIALE SBK Honda 1:41,197 2,997 9. Jason O'Halloran (AUS) BSB Kawasaki 1:41,969 3,769 10. Jonas Folger (D) Moto2 Kalex 1:42,263 4,063 11. Max Cook (GB) BSB Kawasaki 1:42,747 4,547 12. Danny Buchan (GB) BSB Kawasaki 1:43,270 5,070 13. Mika Kallio (FIN) Moto2 Kalex 1:43,605 5,405 14. Brayden Elliott (GB) BSB Kawasaki 1:44,375 6,175 15. Adam Norrodin (MAL) CAMPIONATO MONDIALE SBK Honda 1:44,784 6,584