Teste de Jerez: A velha Kawasaki é mais rápida do que a nova Honda

Uma mistura colorida de pilotos do Campeonato do Mundo de SBK, pilotos de testes do MotoGP e participantes do BSB pôde ser vista no Circuito de Jerez esta semana; Jonas Folger e Mika Kallio testaram vários elementos de suspensão com uma Kalex de Moto2 para a empresa WP.

A equipa de testes de MotoGP da Yamaha alugou a pista no sul de Espanha na segunda e terça-feira, seguida pela equipa de fábrica da Kawasaki no Campeonato do Mundo de Superbike na quarta e quinta-feira.

Após os primeiros dois dias, o piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli, foi o mais rápido dos pilotos de Superbike com um tempo de 1:38.447 minutos, que foi 0,001 segundos mais rápido que o melhor tempo de Remy Gardner (GRT Yamaha) durante o primeiro teste de inverno em 31 de outubro e 1 de novembro.

Para poder categorizar os tempos: Álvaro Bautista (Ducati) estabeleceu a volta mais rápida em Jerez em 2019 na corrida da Superpole em 1:39.004 min, enquanto Jonathan Rea (Kawasaki) estabeleceu o recorde da pole no mesmo ano com 1:38.247 min.

Na quarta e quinta-feira, as equipas de fábrica da Kawasaki e da Honda estiveram em pista no Campeonato do Mundo de Superbike. A Yamaha e a Ducati já estão na pausa de inverno, a BMW vai testar de 4 a 6 de dezembro com o estreante Toprak Razgatlioglu, primeiro um dia em Portimão e depois dois em Jerez.

As tarefas da Kawasaki e da Honda dificilmente poderiam ser mais diferentes. Enquanto a equipa Kawasaki ainda terá de competir com a atual ZX-10RR em 2024 e está à procura de melhorias em todos os detalhes, a Honda tem uma nova CBR1000RR-R e já fez algum trabalho de base.

O piloto de testes da HRC, Tetsuta Nagashima, tem estado a fazer as suas voltas desde segunda-feira, enquanto os pilotos de fábrica Iker Lecuona e Xavi Vierge puderam ter uma primeira impressão da nova Fireblade na quarta e quinta-feira.

O teste de Jerez foi a última aparição do chefe de equipa da Honda, Leon Camier; o seu sucessor, que ainda não foi anunciado, virá do Campeonato do Mundo de MotoGP.

O melhor tempo de quinta-feira foi estabelecido por Lowes em 1:38.763 minutos, uma volta tão respeitável que indica a utilização do pneu traseiro super macio SCQ. O melhor dos pilotos Honda foi Xavi Vierge, que provavelmente utilizou um pneu de corrida normal em 1:39.562 minutos. Assumindo que este é o caso, a diferença de 0,8 segundos para o tempo de Lowes no primeiro teste com a nova Fireblade é aceitável.

Tarran Mackenzie fez uma estreia sólida na Superbike com a Petronas Honda, registando um tempo de 1:41,197 minutos com a antiga CBR1000RR-R. O seu companheiro de equipa Adam Norrodin, que tal como o inglês está a subir da categoria Supersport, ficou no fundo da tabela de tempos com 1:44.784 min.

Como sempre acontece com os testes, os tempos são apenas parcialmente significativos porque as equipas têm programas de testes muito diferentes e os pilotos nunca andam com tipos de pneus idênticos ao mesmo tempo.

Tempos SBK teste Jerez, Quinta-feira (23 de novembro): Pos Piloto Categoria Categoria de motas Tempo por volta Difícil 1. Stefan Bradl (D) MotoGP Honda 1'38.200 min 2. Alex Lowes (GB) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Kawasaki 1:38,763 0,563 s 3. Michele Pirro (I) MotoGP Ducati 1:39,055 0,855 4. Xavier Vierge (E) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Honda 1:39,562 1,362 5. Iker Lecuona (E) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Honda 1:39,671 1,471 6. Axel Bassani (I) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Kawasaki 1:40,181 1,981 7. Tetsuta Nagashima (J) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Honda 1:40,444 2,244 8. Tarran Mackenzie (GB) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Honda 1:41,197 2,997 9. Jason O'Halloran (AUS) BSB Kawasaki 1:41,969 3,769 10. Jonas Folger (D) Moto2 Kalex 1:42,263 4,063 11. Max Cook (GB) BSB Kawasaki 1:42,747 4,547 12. Danny Buchan (GB) BSB Kawasaki 1:43,270 5,070 13. Mika Kallio (FIN) Moto2 Kalex 1:43,605 5,405 14. Brayden Elliott (GB) BSB Kawasaki 1:44,375 6,175 15. Adam Norrodin (MAL) CAMPEONATO DO MUNDO SBK Honda 1:44,784 6,584