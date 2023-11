Xavi Vierge (26) se félicite : "La nouvelle Honda est déjà meilleure !

Honda n'a obtenu que cinq troisièmes places avec la CBR1000RR-R lancée en 2020, malgré de nombreuses concessions techniques par le biais de pièces de concession et de super concession. C'est probablement pour cette raison que le géant japonais de la moto est parti d'une feuille blanche lors du développement d'un nouveau modèle. Presque aucun élément n'a été laissé de côté.

Mercredi et jeudi, les pilotes officiels Honda Iker Lecuona et Xavi Vierge ont piloté pour la première fois le modèle 2024 de la Fireblade lors du test de Jerez. En 1:39,562 min, Vierge a été 0,1 sec plus rapide que son coéquipier, l'Espagnol a perdu 0,8 sec sur le meilleur temps de jeudi d'Alex Lowes (Kawasaki). Le fait que le pilote Kawasaki ait probablement utilisé un pneu arrière SCQ tendre, alors que Vierge a probablement utilisé un pneu de course standard, explique cet écart.

Les temps au tour n'étaient de toute façon pas une priorité pour Honda. "Nous sommes satisfaits car nous avons vécu deux journées d'essais vraiment constructives et nous avons pu faire de nombreux tours sur le sec", a rapporté Vierge. "Nous avons d'abord travaillé à nous habituer à la nouvelle moto en essayant de ne pas faire trop de changements. Nous avons commencé avec le set-up de base que les techniciens et Tetsuta nous avaient préparé au Japon".

Le pilote de 26 ans poursuit : "Ma première impression est excellente. Nous avons fait quelques comparaisons entre les motos 2023 et 2024 et j'ai tout de suite senti que la nouvelle moto avait des points forts. Bien sûr, il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à la nouvelle moto après avoir roulé deux ans avec le modèle précédent - mais nous sommes déjà un peu plus rapides ! Cela semble similaire, mais en fait, il y a beaucoup de changements et de points positifs. Avec la moto de l'année dernière, nous avions l'impression d'être arrivés à la limite, alors qu'avec cette moto, nous avons encore une grande marge de progression. Elle a plus de traction et de puissance, mais nous ne sommes pas encore en mesure d'exploiter pleinement ces atouts. Mais ce n'était qu'un premier test pour gagner en confiance".